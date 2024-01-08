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Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon

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TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star ekibine Dominik polisi tarafından baskın yapıldı. "Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim" diyerek sözlerine başlayan Acun Ilıcalı, bir telefon aldığını ve ekibine polis baskını yapıldığını söyledi. Ilıcalı'nın bu sözleri gündeme bomba gibi düştü.

Acun Ilıcalı, pazartesi akşamı yayınlanacak olan bölümde, ada konseyi sırasında Dominik'te Survivor ekibine polisin operasyon yaptığını duyurdu. Ilıcalı yaşanan olay karşısında şaşkınlığını "Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim" sözleriyle dile getirdi.

FRAGMANA AÇIKLAMALARI DAMGA VURDU

Birbirinden başarılı eski yarışmacıların mücadele ettiği Survivor All Star 2024, geçtiğimiz hafta izleyiciyle buluştu. Daha ilk bölümde yarışmacıların nefes kesen mücadelelerine sahne olan programda yeni bölüm fragmanına Acun Ilıcalı'nın açıklamaları damga vurdu.

Acun Ilıcalı 'Ben böyle bir şey görmedim' diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon

"DOMİNİK POLİSİ OPERASYON YAPMIŞ, BİZİMKİLERİ ALMIŞLAR"

Dominik'te "Survivor" ekibine polis tarafından baskın yapıldı. Konseyde konuşma yapan Acun Ilıcalı, "Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor. Efendim diyorum. Dominik polisi operasyon yapmış, bizimkileri almışlar diyorlar." sözleriyle büyük merak uyandırdı.

Acun Ilıcalı 'Ben böyle bir şey görmedim' diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon

Acun Ilıcalı 'Ben böyle bir şey görmedim' diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon

Acun Ilıcalı 'Ben böyle bir şey görmedim' diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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