'Abdest' polemiği büyüyor! Şahan Gökbakar'ın paylaşımına Melih Gökçek'ten sert yanıt: Biri dayanamayıp ağzını yüzünü dağıtır

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın "Değerli dostlar, yaptığım mizah helal sertifikalıdır. Senaryolarımızı abdestli şekilde kaleme alıyoruz. Gönül rahatlığı ile gülebilirsiniz, imandan çıkarma olmaz." sözlerine Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten tepki geldi. Gökçek, "Dini konularla alay edemezsin. Birisi dayanamaz ağzını gözünü dağıtır hem sen mağdur olursun hem karşı taraf. Haddini bil" dedi.

Dövme ve kıyafet tercihleriyle ilgili sık sık kadınlar üzerinden yorumlarda bulunan imam Halil Konakçı, son olarak Cem Yılmaz'ın bir gösterisindeki kadının yaratılışına ilişkin esprisiyle ilgili "Soytarılar çıkıyor televizyona espri yapıyorlar. Neymiş? Allah erkeği yaratmış, sonra bakmış düşünmüş 'Ben bundan iyisini de yaratırım' diyerek kadını yaratmış. Bunu dinleyen de söyleyen de, buna alkış tutan da, zevk alan da hepsinin imanı gitti" dedi.

"DİNDEN ÇIKMIŞLARDIR"

Konakçı; Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferhat Göçer ve Muazzez Abacı'nın da söylediği şarkı nedeniyle eleştirerek "Bunları dinleyip keyif alan, söyleyen, yazan dinden çıkmıştır" şeklinde konuştu.

"GÖNÜL RAHATLIĞIYLA GÜLEBİLİRSİNİZ"

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar ise hem bu konuyu hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Benim sizden isteyeceğim bir tek şey var. Mesleğinizin hakkını verin. Görevinize çıkarken, Allah rızası için abdestli çıkın, Ayet-el Kürsilerle çıkın. Biliniz ki, Cenab-ı Allah sizin muhafızınızdır." sözlerini tiye alıp sosyal medya hesabından, "Değerli dostlar, yaptığım mizah helal sertifikalıdır. Senaryolarımızı abdestli şekilde kaleme alıyoruz. Gönül rahatlığı ile gülebilirsiniz, imandan çıkarma olmaz." ifadelerini kullandı.

"HADDİNİ BİL"

Gökbakar'ın bu sözlerine en sert tepki ise Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten geldi. Gökçek, paylaşımında şunları söyledi: "Tamam her türlü soytarılığı yapıyorsun ama haddini aşıp dini konularla alay edemezsin. İnsanları dini duyguları ile alay ederek galeyana getirip tahrik etme. Birisi dayanamaz ağzını gözünü dağıtır hem sen mağdur olursun hem karşı taraf. Haddini bil"