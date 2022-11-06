Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'li şarkıcı Aaron Carter içi su dolu küvette ölü bulundu

Magazin Haberleri

ABD'li şarkıcı Aaron Carter içi su dolu küvette ölü bulundu

Çocuk yıldız olarak ünlenen ABD'li şarkıcı Aaron Carter evinde ölü bulundu. Genç şarkıcının cansız bedenini eve gelen temizlikçi içi su dolu küvette buldu.

34 yaşındaki şarkıcı Aaron Carter ölümüyle sevenlerini yasa boğdu.

1997 yılında henüz 9 yaşındayken "çocuk yıldız" olarak şöhrete kavuşan Carter'ın cansız bedeninin evinde bulunduğu duyuruldu. Carter'ın cesedini eve temizliğe gelen bir kadının bulduğu açıklandı.

Carter'ın cansız bedeninin içi su dolu küvette bulunduğu belirtildi.

Ağabeyi Nick Carter'ın müzik grubu Backstreet Boys ile turnelere katıldıktan sonra rap müziğe yönelen Carter'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Son yıllarda uyuşturucu bağımlılığı ortaya çıkan Carter, çoklu kişilik bozukluğu, manik depresyon, anksiyete ve şizofreni teşhislerinin konulduğunu söylemişti.

Çok kez rehabilitasyon merkezlerine gittiğini açıklayan Carter'ın oğlu Prince'in velayetini almaya çalıştığı da belirtildi.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title