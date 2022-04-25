8. kattan düşerek ölen rapçi Beta'yı gören esnaftan kan donduran sözler: Pencerelere çarpa çarpa düştü

Youtube'de milyonlarca hayran kitlesi bulunan 31 yaşındaki Beta lakaplı rapçi Berk Bayındır, lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından düşerek hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

"PENCERELERE ÇARPA ÇARPA DÜŞTÜ"

Genç rapçinin cansız bedeni Adi Tıp morguna götürülürken evde bulunan kız arkadaşı Simla Ener ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili konuşan mahalle esnaflarından Ali Öndin, "Kız arkadaşıyla mı sorunu vardı, ailesiyle mi vardı, tam olarak bilmiyorum ama yukarıdan 8'inci kattan düşmüş. Kendisini pencerelere çarpa çarpa aşağı düşmüş. 30-35 yaşlarındaydı. Ben önce sesi duydum. Bir ses oldu sonra buraya geldiğimde üç dört kişi daha vardı. Ambulans geldi. Polise de ben haber verdim. Ama çoktan ölmüştü. Yanında zaten iki üç kişi vardı. Binanın güvenlik görevlileri de geldi. Yerde yatıyordu, hiç hareket yoktu. O bayan, arkadaşıymış zaten. Sağlıkçılar geldi sonrasında. Baktılar ama ölmüştü" dedi.