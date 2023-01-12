8 aylık hamile oyuncu Hazal Kaya, Musa Orhan'a hakaretten ifade verdi

Genç bir kıza cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Hazal Kaya karnı burnunda ifade verdi. O anları sosyal medyada paylaşan oyuncu "Musa Orhan bana da hakaret davası açmış da olay o" dedi.

Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan ünlü isimler arasında olan Hazal Kaya, avukatlarıyla ifade verdi.

AVUKATLARIYLA İFADE VERMEYE GİTTİ

8 aylık hamile olan Hazal Kaya sosyal medya hesabından ifade verdiğini açıkladı. Avukatları ile emniyetten paylaşım yapan ünlü oyuncu, daha sonra yaptığı paylaşımda "Musa Orhan bana da hakaret davası açmış da olay o. Böyle bir gelir modeli olmuş sanırım" dedi.

NE OLMUŞTU?

18 yaşındaki İpek Er, geçtiğimiz yıl cinsel saldırıya uğradığını anlatan bir mektup bıraktıktan sonra intihar teşebbüsünde bulunmuş, yaklaşık bir ay yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşamını yitirmişti. İpek Er ve babasının, 7 Temmuz'da şikayetçi oldukları Musa Orhan hakkında soruşturma başlatıldı. Orhan hakkında, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Siirt Sulh Ceza Hakimliği tarafından ifadesi alınan Orhan, 17 Temmuz 2020'de "yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı" ile serbest bırakıldı. Er ailesi karara itiraz etti. Sosyal medyada Orhan'ın serbest bırakılması tepki çekmiş, Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, oyuncu Ezgi Mola ve Mola'ya destek veren (Hazal Kaya, Atilla Taş, Barış Atay, Metin Uca, Hasibe Eren, Aslı İnandık, Mahsun Kırmızgül, İlkay Akkaya, Fatma Turgut, Funda Eryiğit, Serkay Tütüncü, Sarp Akkaya, Tan Taşçı, Ayşenil Şamlıoğlu, Rahşan Gülşan ve Selçuk Balcı) için de suç duyurusunda bulunmuştu.