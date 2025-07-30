71 yaşında sahnede şov yaptı! Nükhet Duru'dan cesur Harbiye çıkışı

71 yaşında sahnede şov yaptı! Nükhet Duru'dan cesur Harbiye çıkışı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
71 yaşında sahnede şov yaptı! Nükhet Duru'dan cesur Harbiye çıkışı
Haber Videosu

"Mahmure" ve "Ben Sana Vurgunum" gibi unutulmaz şarkıların sahibi Nükhet Duru, Harbiye'de sahne aldı. 71 yaşındaki usta sanatçı, enerjisi ve cesur kostümüyle geceye damga vurdu. Danslarıyla ayakta alkışlanan Duru'nun performansı, daha önce Hadise'yi eleştirdiği sözleri yeniden gündeme getirdi.

Türk müziğinin usta isimlerinden Nükhet Duru, "Mahmure", "Sevda" ve "Ben Sana Vurgunum" gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Konseri izlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Duru, sadece sesiyle değil, sahne şovuyla da adından söz ettirdi.

71 yaşında sahnede şov yaptı! Nükhet Duru'dan cesur Harbiye çıkışı

Cesur sahne kostümüyle dikkat çeken 71 yaşındaki sanatçı, enerjik performansıyla büyük beğeni topladı. Sahnede adeta yerinde durmayan Duru, danslarıyla izleyenlere hem nostalji hem de coşku dolu anlar yaşattı. Dakikalarca alkışlanan sanatçı, formundan hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha gösterdi.

HADİSE GÖNDERMESİ YENİDEN GÜNDEMDE

Nükhet Duru'nun sahne tarzı ve enerjisi, kısa süre önce Harbiye konserinde dans performansı çok konuşulan Hadise'yi akıllara getirdi. Hatırlanacağı üzere Hadise'nin konserindeki cesur dans koreografisi sosyal medyada tartışmalara neden olmuş, kimi beğeni toplarken, kimi kullanıcılar tarafından eleştirilmişti.

71 yaşında sahnede şov yaptı! Nükhet Duru'dan cesur Harbiye çıkışı

Bu tartışmalar sırasında sanatçı Attila Atasoy'un Hadise'ye övgü dolu sözlerine tepki gösteren Duru, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir yorumda bulunmuştu.

71 yaşında sahnede şov yaptı! Nükhet Duru'dan cesur Harbiye çıkışı

Usta sanatçı, Atasoy'un paylaşımına "Gözlerine perde mi indi Attilacığım?" diyerek karşılık vermiş, bu ifadeleri gündeme oturmuştu.

71 yaşında sahnede şov yaptı! Nükhet Duru'dan cesur Harbiye çıkışı

Duru'nun şimdi kendi konserinde tercih ettiği cesur kostüm ve sahne tavırları, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Hadise'ye ince bir gönderme mi?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
17 yaşındaki genç, 72 yaşındaki adamı bıçakladı! Taciz iddiası vahim

17 yaşındaki genç, 72 yaşındaki adamı bıçakladı! Taciz iddiası vahim
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtolgn:

hepiniz aynı takımçantasının tornavidalarısınız. gerisi reyting

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamdi Alkan dördüncü kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor

Sürpriz evlilik teklifi! Dördüncü kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.