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7,5 aylık hamile Demet Evgar, mayolu pozlarını paylaştı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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7,5 aylık hamile Demet Evgar, mayolu pozlarını paylaştı

7,5 aylık hamile olan başarılı oyuncu Demet Evgar, doğumuna haftalar kala eşiyle tatile çıktı. Oyuncu, sosyal medya hesabından siyah mayolu pozlarını da paylaşmayı ihmal etmedi.

Başarılı oyuncu Demet Evgar, 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile mart ayında nikah masasına oturdu. Hamile olduğu için sade bir nikah töreni yapan Evgar, mayıs ayında da arkadaşlarını çağırarak evinde düğün yaptı. Kız bebeği bekleyen oyuncu, şimdilerde eşiyle Bodrum'da tatil yapıyor.

MAYOLU POZLARINI PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif olarak kullanan ve 1,6 milyon takipçisi bulunan Demet Evgar, tatilinden kareleri paylaştı. Doğumdan önce dinlenmeye çekilen sevilen oyuncu, havuz başında verdiği mayolu pozları paylaşarak "Gündoğumu" notunu düştü. Evgar'ın paylaşımına sessiz kalamayan Ayşenil Şamlıoğlu, "Manzara güzel, sen en güzel" yorumunu yaptı.

İşte Demet Evgar'ın tatilinden kareler...

7,5 aylık hamile Demet Evgar, mayolu pozlarını paylaştı

7,5 aylık hamile Demet Evgar, mayolu pozlarını paylaştı

7,5 aylık hamile Demet Evgar, mayolu pozlarını paylaştı

7,5 aylık hamile Demet Evgar, mayolu pozlarını paylaştı

7,5 aylık hamile Demet Evgar, mayolu pozlarını paylaştı

7,5 aylık hamile Demet Evgar, mayolu pozlarını paylaştı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Demet Evgar Instagram Magazin Haberler

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