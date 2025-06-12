68 yıllık sanat yolculuğu defileyle taçlandı: Bedia Akartürk gözyaşlarını tutamadı

68 yıllık sanat yolculuğu defileyle taçlandı: Bedia Akartürk gözyaşlarını tutamadı
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Türk halk müziğinin efsane sesi Bedia Akartürk, 68 yıllık sanat hayatının anısına hazırlanan defilede sadece kostümleriyle değil, bizzat varlığıyla da sahnedeydi. 84 yaşındaki sanatçı, tacını takıp podyuma çıktı, türküleriyle geçmişe selam gönderdi.

Türk Halk Müziği'nin yaşayan efsanelerinden Bedia Akartürk, 68. sanat yılını memleketi İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen anlamlı bir etkinlikle kutladı. Sanatçının yıllar boyunca sahnede giydiği kostümler, özel bir defileyle yeniden hayat buldu.

20 EFSANE KIYAFET YENİDEN TASARLANDI

Ödemiş Kaymakamlığı öncülüğünde yürütülen "Yarınlara İz Bırak" projesi kapsamında Ödemiş Halk Eğitim Merkezi'nde görevli usta öğreticiler, Akartürk'ün sahne kostümlerinden 20'sini aslına sadık kalarak yeniden tasarladı. Geleneksel motiflerin ve el emeğinin ön planda olduğu tasarımlar, geçmiş ile bugünü buluşturdu.

68 yıllık sanat yolculuğu defileyle taçlandı: Bedia Akartürk gözyaşlarını tutamadı

BAHÇEDE DEFİLE, SAHNEDE GÖZYAŞI

Hazırlanan kıyafetler, 10 mankenin katılımıyla açık hava defilesinde sergilendi. Etkinliğin sonunda sahneye çıkan Bedia Akartürk, taç takarak podyuma çıktı ve bir türkü seslendirdi. Duygusal anlar yaşayan sanatçı, gözyaşlarını tutamadı.

68 yıllık sanat yolculuğu defileyle taçlandı: Bedia Akartürk gözyaşlarını tutamadı

Akartürk, "Kostümlerimi yeniden görmek beni yıllar öncesine götürdü. 68. sanat yılımı doğduğum topraklarda kutlamak tarifsiz bir gurur," sözleriyle duygularını paylaştı.

KAYMAKAM'DAN PLAKET, İZMİR'DEN ALKIŞ

Etkinliğe katılan Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy da sanatçıyı bu anlamlı gününde yalnız bırakmadı. Aksoy, Bedia Akartürk'e plaket ve hediye takdim ederek, Türk halk müziğine kattığı değer için teşekkür etti.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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