66. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Taylor Swift, Yılın Albümü Ödülü'nü 4. kez aldı
Müzik dünyasının en prestijli törenlerinden olan Grammy Ödülleri sahipleri buldu. Bu yıl 66. düzenlenen görkemli törende Taylor Swift dördüncü kez "Yılın Albümü" kategorisinde ödül kazanarak tören tarihine adını yazdırdı.
Bu yıl 66'ncısı düzenlenen müzik dünyasının en prestijli töreni Grammy Ödülleri, sahiplerini buldu. Muhteşem törenin sunuculuuğunu 4. kez Trevor Noah yaptı. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede Taylor Swith, 4. kez Yılın Albümü Ödülü'nü aldı. Ünlü isimlerin akın ettiği muhteşem gecede Billie Eilish, Billy Joel, Burna Boy, Dua Lipa, Joni Mitchell, Luke Combs, Olivia Rodrigo, Travis Scott ve Miley Cyrus gibi isimler sahne aldı.
İşte Grammy Ödülleri kazananlar...
YILIN ALBÜMÜ
Taylor Swift – Midnights
YILIN ŞARKISI
Billie Eilish – What Was I Made For?
EN İYİ KLİP
The Beatles - I'm Only Sleeping
YILIN KAYDI
Miley Cyrus – Flowers
EN İYİ YENİ SANATÇI
Victoria Monét
EN İYİ GELENEKSEL POP VOKAL ALBÜMÜ
Laufey - Bewitched
EN İYİ SOLO POP PERFORMANSI
Miley Cyrus – Flowers
EN İYİ GRUP/İKİLİ POP PERFORMANSI
SZA ft. Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine
EN İYİ RAP PERFORMANSI
Killer Mike ft. Andre´ 3000, Future ve Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers
EN İYİ RAP ŞARKISI
Killer Mike ft. Andre´ 3000, Future ve Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers
EN İYİ RAP ALBÜMÜ
Killer Mike – Michael
EN İYİ R&B PERFORMANSI
Coco Jones - ICU
EN İYİ R&B ŞARKISI
SZA – Snooze
EN İYİ R&B ALBÜMÜ
Victoria Mone´t – Jaguar II
EN İYİ ROCK ŞARKISI
boygenius – Not Strong Enough
EN İYİ ROCK ALBÜMÜ
Paramore – This Is Why
EN İYİ ROCK PERFORMANSI
boygenius – Not Strong Enough
EN İYİ POP VOKAL ALBÜMÜ
Taylor Swift – Midnight
EN İYİ DANS KAYDI
Skrillex, Fred again.. and Flowdan – Rumble
EN İYİ DANS ELEKTRONİK ALBÜMÜ
Fred again.. – Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022)
EN İYİ METAL PERFORMANSI
Metallica – 72 Seasons
EN İYİ KOMEDİ ALBÜMÜ
Dave Chappelle – What's in a Name?
EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ALBÜMÜ
boygenius – The Record
EN İYİ COUNTRY ŞARKISI
Chris Stapleton – White Horse
EN İYİ COUNTRY ALBÜMÜ
Lainey Wilson – Bell Bottom Country
EN İYİ CAZ VOKAL ALBÜMÜ
Nicole Zuraitis - How Love Begins
EN İYİ COUNTRY PERFORMANSI
Chris Stapleton – White Horse