60 modelden Filistin'e güçlü dayanışma mesajı

İstanbul Laleli'de düzenlenen festival açılışı, görkemli bir defileyle başladı. Laleli Caddesi üzerine kurulan 50 metrelik podyumda 60 model, 11 markaya ait 110 kombinle yürüyerek moda severlere unutulmaz bir şölen sundu. Defilede, Türkiye'nin tanınmış modellerinden Tülin Şahin ve Şevval Şahin'in yanı sıra Olimpia Ahenk de podyuma çıktı. Ünlü isimler, hem şıklıkları hem de enerjileriyle defilenin en dikkat çeken yüzleri oldular.

FİLİSTİN MESAJI

Etkinliğin finalinde ise anlamlı bir mesaj verildi. Podyuma çıkan tüm modeller, boyunlarına kefiye bağlayarak Filistin'e destek gösterisinde bulundu. Bu an, seyirciler tarafından alkışlarla karşılandı ve defilenin en unutulmaz anı oldu.

"HALKIN İLGİSİ ÇOK YOĞUNDU"

İlk kez cadde üzerinde böyle büyük bir defilede yer aldığını dile getiren Şevval Şahin, "Davetlilerin yanı sıra halkın ilgisi de büyüktü. Gerçekten çok heyecan vericiydi" dedi.