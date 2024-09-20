6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi

Oyuncu Meriç Aral ve meslektaşı Serkan Keskin 6 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Daha önce düğün tarihini 3 kez erteleyen çift, Etiler'de nikah masasına oturdu.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Sade bir nikah töreni tercih eden ikilinin nikah şahitliğini Efe Tuncer ve Birkan Sokullu üstlendi. Meriç Aral'ın gelinliğini Semi Delareyna tasarlarken Serkan Keskin dünyaca ünlü bir markanın damatlığıyla geceye katıldı. Yıllardır birlikte olduğu sevgilisini ilk kez gelinlik içinde gören Serkan Keskin gözyaşlarına hakim olamadı.

Aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı törende Demet Akbağ, Nur Sürer, Özge Özpirinççi, Burak Yamantürk, Hazal Kaya, Ali Atay, Demet Evgar, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Barış Arduç, Cengiz Bozkurt, Birkan Sokullu, Bartu Küçükçağlayan, Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu, Bennu Yıldırımlar, Funda Eryiğit, Berkun Oya, Alina Boz, Umut Evirgen, Necip Memili, Melikşah Altuntaş, Boran Kuzum, Efe Tunçer, İbrahim Selim, İlker Kızmaz, Esra Ruşan, Özgür Çevik, Bengi Apak, Sarp Apak, Metin Akdülger, Ozan Açıktan, Ece Yörenç, Derya Şensoy, Ferhan Şensoy, Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık, Umut Kurt gibi ünlü dostları çifti yalnız bırakmadı.