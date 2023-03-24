6 ay önce evlenen Burcu Binici ve Tankurt Manas tek celsede boşandı

Geçtiğimiz eylül ayında nikah masasına oturan rapçi Tankurt Manas ile oyuncu Burcu Binici, tek celsede boşandı. Evliliğinin birinci ayında sorunlar yaşayarak evlerini ayıran Binici'nin ihanete uğradığı ileri sürülmüştü.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alan başarılı oyuncu Burcu Binici, geçtiğimiz eylül ayında rapçi Tankurt Manas ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Mutluluğu kısa süren oyuncu, evliliğin ilk aylarında eşiyle büyük sorunlar yaşayarak evden ayrılmıştı.

TEK CELSEDE BİTTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, eşiyle anlaşma sürecini tamamlayan Burcu Binici, çarşamba günü Kartal Adliyesi'nde hazır bulundu. Anlaşmalı boşanma davada hazır bulunan ikili tek celsede yollarını ayırdı. Ünlü oyuncunun kısa süren evliliğine ihanetin gölgesi düşmüş Tankurt Tan Manas ise ihanet iddiasını yalanlamıştı.

20 GÜNLÜK EVLİYKEN TARTIŞMIŞLARDI

Evliliğinin 20. günün eşiyle boya yüzünden tartışan Burcu Binici, katıldığı canlı yayında Yeni eve taşınırken boya yüzünden kavga ettik. Eşya almak da strese soktu üstüne ev sahibi kandırdı bizi. Fevri davrandık, tartıştık ama toparlarız" demişti.