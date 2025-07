56 yaşına giren Jennifer Lopez, gençlik sırrını açıkladı! Sadece 60 dolara mal oluyor

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, 56. yaş gününde genç ve ışıl ışıl görünmesinin sırrını açıkladı. Lopez, cildini her zaman sağlıklı ve genç tutan şeyin düzenli bir cilt bakım rutini olduğunu söyledi.

Üstelik kullandığı ürünler, kendi markası olan JLo Beauty'ye ait ve başlangıç seti sadece 60 dolara satılıyor.

JLo, bu açıklamaları Kaliforniya'daki lüks malikanesinin banyosundan çektiği bir Instagram videosuyla yaptı. Videoda hayranlarının sorularını yanıtlayan Lopez, kendi markasına ait nemlendiricinin "ipek gibi" olduğunu söyleyen bir hayrana "Yüzünüzde kaşmir gibi hissettirmesini istedik ama aynı zamanda klinik testlerden de geçirdik" dedi.

Lopez, ürünlerini her gün kullandığını da vurguladı.

Bir takipçisinin "Gerçekten işe yarıyor" yorumu üzerine ise esprili bir şekilde yanıt verdi:

"Evet, tam da amacı bu. Ne sandın, şaka olsun diye mi yaptım?"

Bazı insanların ünlülerin çıkardığı kozmetik ürünlere güvenmediğini de anlayışla karşıladığını söyleyen Lopez, ürünlerinin lüks ve bilimsel olarak test edilmiş olduğunun altını çizdi:

"Bazı ünlü ürünleri gerçekten abartılıyor olabilir. Ama ben asla işimi yarım yapmam."

Ürünlerin biraz pahalı olduğuna dair yorumlara ise şöyle yanıt verdi:

"Cildiniz her gün yanınızda. Eğer bütçeniz varsa, en iyi yatırım cildinize olmalı."

Lopez ayrıca bu ürünleri sadece kamera arkasında değil, gerçekten günlük hayatında da kullandığını belirtti ve videonun kendi banyosunda çekildiğini söyledi.

Ailesinden gelen güzellik sırlarından da bahseden Lopez, annesi ve büyükannesinin zeytinyağını güzellik için kullandığını, hatta bu yüzden ürünlerinde "Zeytin Kompleksi" kullandıklarını söyledi.

"Hatta mayonezi saçlarına sürenler bile vardı ama ben o kadar ileri gitmedim," diyerek güldü.

Lüks Kutlama Türkiye'de: Jennifer Lopez Antalya'da 'mağara süitte' doğum günü kutluyor

Jennifer Lopez, 56. yaş gününü Türkiye'nin en lüks otellerinden biri olan Regnum Carya'da kutluyor. Antalya'da bulunan otelin yeni bölümü Regnum The Crown'da sahne alan Lopez, konserin ardından özel olarak tasarlanmış "mağara süit"te konakladı.

Bu mağara süit, doğal kayalardan oyulmuş taş duvarları, spa tarzı banyosu, geniş oturma alanları ve bahçeye açılan cam kapılarıyla dikkat çekiyor. Doğayla iç içe ama lüks içinde bir konaklama sunuyor.

Lopez'in kaldığı Crown Villa, toplam 3.500 metrekarelik devasa bir alanı kapsıyor. İçinde 8 yatak odası, 8 banyo, 6 giyinme odası, sinema odası, spa alanı ve hatta özel asansörü bile bulunuyor. Özel temizlik ekibi de bu villaya özel olarak tahsis edilmiş.

Ayrıca beyaz kumlu plaj ve yüzme havuzuna sahip bu alan, Lopez'e unutulmaz bir deneyim sunuyor. Otel, Lopez'in daha önceki ziyaretlerinde Türk kahvesine hayran kaldığını da belirtti.

Antalya'daki konseri, ünlü yıldızın Avrupa turnesi "Up All Night" kapsamında gerçekleşti. 8 Temmuz'da İspanya'da başlayan turne, Ağustos ayına kadar sürecek.

Konserde "Let's Get Loud", "Ain't Your Mama" ve "On The Floor" gibi hit şarkılarını seslendiren Lopez, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Jennifer Lopez'in Türkiye'deki bu özel doğum günü kutlaması, hem hayranlarına sürpriz oldu hem de Regnum Carya'nın lüks tatil anlayışını gözler önüne serdi.