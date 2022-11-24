5 dakikada sonlandı! 53 gün süren evliliğin bitme nedeni ortaya çıktı

2 Ekim'de nikah masasına oturan Merve Boluğur ve Mert Aydın dün anlaşmalı olarak boşandı.53 gün süren evliliğin neden bittiği ortaya çıktı. İddiaya göre Merve Boluğur'un "Bana kimse kural koyamaz. Sıkıntıya gelemem" sözleri çift arasında kriz oluşturdu.

Oyuncu Merve Boluğur ile müzisyen Mert Aydın'ın evliliği sadece 53 gün sürdü. İkili, anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşma 5 dakikada sonuçlandı.

SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

Duruşmaya babasıyla gelen Merve Boluğur, adliye çıkışı gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı. Boluğur, kendisine yöneltilen soruları "Yanımda babam var lütfen soru sormayın, rahatsız kendisi" diyerek geçiştirdi.

"BANA KİMSE KURAL KOYAMAZ"

53 gün süren evlilikle ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. 2.Sayfa'nın haberine göre, Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın boşanma nedenleri ortaya çıktı. Merve Boluğur nikahın ertesi gününden itibaren "Bana kimse kural koyamaz. Sıkıntıya gelemem" dedi. Bu, çift arasında patlak veren ilk sorundu. Mert Aydın, nikahtan sonra ameliyat oldu. Ancak istirahat döneminde Merve'den beklediği yardımı alamadı.

SIKINTILI BALAYI

Mert Aydın'ın dikişleri bile alınmamışken Merve "Çok sıkıldım, tatile gidelim" dedi. Sıkıntılı şekilde balayına çıktılar. Merve Boluğur'la aşk evliliği yaptığını söyleyen Mert Aydın ayrılık sözünü ilk telaffuz eden taraf oldu.