41 yaşındaki dizi oyuncusu Sarah Jayne sevgilisiyle arabada ilişkiye girerken basıldı

Sarah Jayne Dunn kadınların hayranlarına cinsel içerikler sattığı siteye üye oldu.

Cinsel hayatı hakkında açıklamalarda bulunan Sarah, ergenliğinden bu yana kendini teşhir etmeyi sevdiğini, cinsel ilişkide her zaman heyecan aradığını bu nedenle eski erkek arkadaşı ile arabada cinsel ilişkiye girerken basıldıklarını söyledi.

Sarah, ciddi ilişki yaşadığı erkek arkadaşı ile ilişkiye girmek için ailesinin evinde yer olmadığını bu nedenle erkek arkadaşı ile arabaya atlayıp ıssız bir yere gittiklerini söyledi.

Sarah sevgilisiyle ilişkiye girdikleri esnada kendilerini gören bir kişinin arabanın camına vurarak ilişkilerini yarıda kestiğini söyledi.

41 yaşındaki oyuncu, ilişkiye girerken yakalandıktan sonra çok utandığını ve uzun süre kendine gelmediği için bir daha toplum içinde kendini teşhir etmemeye karar verdiğini söyledi.