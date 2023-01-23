4 yıl aradan sonra dünyanın en lüks otelinde konser veren Beyonce 1 saat için 35 milyon dolar aldı

4 yıl aranın ardından Atlantis The Royal'ın açılışında sahne alan dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, 1 saatlik konser için 35 milyon dolar (658 milyon 354 bin lira) aldı.

2018'den bu yana konser vermeyen ünlü şarkıcı Beyonce, sahnelere muhteşem bir dönüş yaptı. Yıldız şarkıcı Dünyanın en ünlü ve gösterişli oteli olan Atlantis The Royal'in açılışında 1 saatlik konser verdi.

35 MİLYON DOLAR ALDI

Hayranlarının uzun yıllar beklediği Beyonce'un sahneye çıkmak için aldığı para ise duyanların ağzını açık bıraktı. 1 saatlik konserde yaklaşık 19 parça seslendiren 41 yaşındaki şarkıcı 35 milyon dolar aldı.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Beyonce, performansıyla geceye katılanları eğlendirirken, Kendall Jenner, Jay-Z, Rebel Wilson ve Ellen Pompeo gibi isimler de açılış partisinde göz doldurdu.

SUİT ODANIN FİYATIU DUDAK UÇUKLATTI

Öte yandan görkemli bir törenle açılış yapan Atlantis The Royal'ın 11.000 metrekarenin üzerinde ve 22 katlı, dört geniş odası, bir sineması, bir 'güvenli odası' ve kendi havuzu var. Beyonce ve ailesinin kaldığı amiral gemisi Royal Mansion süitinin gecelik fiyatı ise 142 bin dolar.