300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
Uzun süredir sahnelerden uzak kalan Emrah Erdoğan, nam-ı diğer Küçük Emrah, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de verdiği konserle yeniden sevenleriyle buluştu. Değişen görüntüsü ve sahne tarzı sosyal medyada gündem olurken, konser sırasında duygusal anlar yaşayan sanatçı gözyaşlarını tutamadı.
- Emrah Erdoğan, Bakü'de uzun bir aranın ardından konser verdi.
- Emrah Erdoğan'ın Türkiye'nin farklı illerinde yaklaşık 300 dairesi olduğu iddia ediliyor.
- Emrah Erdoğan, konserde duygusal anlar yaşayarak sahnede ağladı.
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Emrah Erdoğan, uzun bir aranın ardından Bakü'deki konseriyle yeniden sahneye çıktı. Türk ve Azerbaycanlı dinleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği konser, sanatçının yıllar sonra müzikseverlerle buluştuğu özel bir geceye dönüştü.
SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ
Sahne performansı ve tarzıyla dikkat çeken Emrah'ın görünümündeki değişim sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar sanatçının sahne kıyafetini "uygun bulmadıklarını" belirtirken, kimileri de "Artık yaşlanmış" ve "Eski enerjisi kalmamış" yorumlarını yaptı.
SAHNEDE DUYGUSAL ANLAR
Yoğun ilgi karşısında duygusal anlar yaşayan Emrah, sahnede gözyaşlarını tutamadı. Uzun bir aradan sonra yeniden sahneye çıkmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını dile getiren sanatçı, "Eski günlerimi çok özlemişim" ifadeleriyle hayranlarına seslendi.
GAYRİMENKUL YATIRIMLARIYLA DA GÜNDEMDE
Müzik kariyerinin yanı sıra gayrimenkul yatırımlarıyla da dikkat çeken Emrah hakkında, Türkiye'nin farklı illerinde yaklaşık 300 dairesi olduğu yönünde iddialar bulunuyor.