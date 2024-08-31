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30 Ağustos konserinde Nadide Sultan'a çuvalla ceviz

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30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Kırşehir'in Kaman ilçesinde sahne alan Nadide Sultan'a, ilçenin meşhur olan cevizinden ağırlığınca hediye edildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet meydanında konser veren Nadide Sultan, kendisini izlemeye gelen sevenlerini sahne performansıyla coşturdu.

Elindeki Türk bayrağını da dalgalandıran Nadide Sultan, hep bir ağızdan söyledikleri şarkılarla Kamanlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde sahneye davet edilen Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, Kaman'ın meşhur olan cevizinden sevilen şarkıcıya ağırlığınca ikram etti.

30 Ağustos konserinde Nadide Sultan'a çuvalla ceviz

Sunulan hediye karşısında teşekkürlerini dile getirip, şaşkınlığını da gizleyemeyen Nadide Sultan "Ağırlığım kadarını taşımam mümkün değil ama bu kadarını çuvalla sırtıma yükleyebildim. Gidiyorum. Şaka şaka şarkı söylemeden gider miyim hiç?"sözleriyle esprili bir karşılık verdi.

30 Ağustos konserinde Nadide Sultan'a çuvalla ceviz

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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