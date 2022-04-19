3. kez hamile olan Adriana Lima'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

40 yaşındaki dünyaca ünlü model Adriana Lima, şubat ayında TikTok hesabından yayınladığı video ile 3. kez anne olacağını duyurdu. 7 aydır yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşayan Lima, bu sefer de bir partiyle bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

ERKEK BEBEĞİ OLACAK

Sırp basketbolcu Marko Jaric ile evliliğinden dünyaya gelen 12 yaşındaki Valentina, 9 yaşındaki Sienna ve sevgilisiyle bir parti düzenleyen model, bebeğinin cinsiyetini öğrendi. 14,2 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından bir video yayınlayan model, erkek bebeği olacağını duyurdu. Lima'nın kısa sürede sosyal medyada gündem olan cinsiyet videosu 1,2 milyon kişi tarafından izlendi.