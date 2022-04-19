3. kez hamile olan Adriana Lima'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Haberler

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3. kez hamile olan Adriana Lima'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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7 aydır aşk yaşadığı Andre Lemmers ile bebek beklediklerinin müjdesini veren Adriana Lima, bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için parti düzenledi. İki kız annesi olan Adriana Lima'nın erkek bebeği olacak.

40 yaşındaki dünyaca ünlü model Adriana Lima, şubat ayında TikTok hesabından yayınladığı video ile 3. kez anne olacağını duyurdu. 7 aydır yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşayan Lima, bu sefer de bir partiyle bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

ERKEK BEBEĞİ OLACAK

Sırp basketbolcu Marko Jaric ile evliliğinden dünyaya gelen 12 yaşındaki Valentina, 9 yaşındaki Sienna ve sevgilisiyle bir parti düzenleyen model, bebeğinin cinsiyetini öğrendi. 14,2 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından bir video yayınlayan model, erkek bebeği olacağını duyurdu. Lima'nın kısa sürede sosyal medyada gündem olan cinsiyet videosu 1,2 milyon kişi tarafından izlendi.

3. kez hamile olan Adriana Lima'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

3. kez hamile olan Adriana Lima'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

3. kez hamile olan Adriana Lima'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

3. kez hamile olan Adriana Lima'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Adriana Lima, Instagram, Hamilelik, Bebek, Magazin, Haberler

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