23 Nisan'ı iç çamaşırlı pozuyla kutlayan Aleyna Tilki'ye tepki yağdı

Geçtiğimiz günlerde Take It Or Leave It isimli şarkısı yayınlanan Aleyna Tilki, parçanın klibinde dakikalarca iç çamaşırıyla odasında dans ettiği görüntüleri magazin gündeminde çok tartışılmıştı.

23 NİSAN'DA İÇ ÇAMAŞIRLI POZ VERDİ

Klibindeki şarkılar nedeniyle Cüneyt Özdemir ve Erol Köse gibi isimlerden tepki toplayan genç şarkıcı, bu kez 23 Nisan paylaşımıyla tepki çekti.

"EDEP YAHU"

Genç popçu iç çamaşırıyla verdiği pozunu paylaştı. Altına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili not düşen Tilki'ye tepki de gecikmedi. Birçok sosyal medya kullanıcısı "Bu vaziyette mi kutluyorsun? Biraz edep yahu!" tarzında yorumlarla genç şarkıcıya tepki gösterdi.