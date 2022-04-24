23 Nisan'ı iç çamaşırlı pozuyla kutlayan Aleyna Tilki'ye tepki yağdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

23 Nisan'ı iç çamaşırlı pozuyla kutlayan Aleyna Tilki'ye tepki yağdı

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
 - Güncelleme:

Take It or Leave It şarkısı ve klibiyle gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, 23 Nisan'ı iç çamaşırlı poz vererek kutladı. Tilki'nin bu paylaşımı takipçilerinin tepkisini çekti.

Geçtiğimiz günlerde Take It Or Leave It isimli şarkısı yayınlanan Aleyna Tilki, parçanın klibinde dakikalarca iç çamaşırıyla odasında dans ettiği görüntüleri magazin gündeminde çok tartışılmıştı.

23 NİSAN'DA İÇ ÇAMAŞIRLI POZ VERDİ

Klibindeki şarkılar nedeniyle Cüneyt Özdemir ve Erol Köse gibi isimlerden tepki toplayan genç şarkıcı, bu kez 23 Nisan paylaşımıyla tepki çekti.

23 Nisan'ı iç çamaşırlı pozuyla kutlayan Aleyna Tilki'ye tepki yağdı

"EDEP YAHU"

Genç popçu iç çamaşırıyla verdiği pozunu paylaştı. Altına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili not düşen Tilki'ye tepki de gecikmedi. Birçok sosyal medya kullanıcısı "Bu vaziyette mi kutluyorsun? Biraz edep yahu!" tarzında yorumlarla genç şarkıcıya tepki gösterdi.

23 Nisan'ı iç çamaşırlı pozuyla kutlayan Aleyna Tilki'ye tepki yağdı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Aleyna Tilki, Instagram, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

Gelir Geçer Her şey:

Bu ne çabuk büyüdü ne çabuk azgınlaştı

Cevap Yaz 0 8 Yayından Kaldır
Hacı Şembeki:

Türk Gençliği için,....istenen rol model bu...malesef..

Cevap Yaz 3 16 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title