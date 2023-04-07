"2023'te yenileneceğim" diyen Kuşum Aydın, dediğini yaptı! Son halini gören gözlerine inanamıyor
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Son dönemde aldığı kilolarla dikkat çeken "Kuşum Aydın" lakaplı şarkıcı Muharrem Aydın Uğurlular'ın son hali görenleri şaşırttı. Ünlü şarkıcı "Evet zayıfladım ama yolun yarısındayım. Devam ediyorum" açıklamasıyla yeni görüntüsünü paylaştı.
"2023'te yenileneceğim. Allah nasip ederse mide küçültme ameliyatı olacağım" diyen Kuşum Aydın lakaplı ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta değişimiyle dikkat çekti.
Ünlü şarkıcı "Her ne kadar beni estetikçilerin kapısında yatıyor sansalar da hiç öyle bir şey yok. Bir kere estetik oldum onda da başıma sorun geldi. Güzel bir estetik ameliyat olacağım. Artık yenilenme zamanı geldi. Genç görünmem lazım. Kestireceğim yerler var. Sanat camiasının yüzde 50'si kesik mideli. Mide küçültüp kilo vermem lazım" açıklamasıyla gündeme gelmişti.
Yaptırdığı estetik sonrası yüzünden deformasyonlar yaşayan Muharrem Aydın Uğurlular, kilo vermek için bıçak altına yattı.
57 yaşındaki şarkıcı son halini paylaşarak takipçilerine sürpriz yaptı. Kuşum Aydın paylaşımına "Evet zayıfladım ama yolun yarısındayım devam ediyor" notunu düştü.