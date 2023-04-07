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"2023'te yenileneceğim" diyen Kuşum Aydın, dediğini yaptı! Son halini gören gözlerine inanamıyor

Magazin Haberleri

Son dönemde aldığı kilolarla dikkat çeken "Kuşum Aydın" lakaplı şarkıcı Muharrem Aydın Uğurlular'ın son hali görenleri şaşırttı. Ünlü şarkıcı "Evet zayıfladım ama yolun yarısındayım. Devam ediyorum" açıklamasıyla yeni görüntüsünü paylaştı.

"2023'te yenileneceğim. Allah nasip ederse mide küçültme ameliyatı olacağım" diyen Kuşum Aydın lakaplı ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta değişimiyle dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı "Her ne kadar beni estetikçilerin kapısında yatıyor sansalar da hiç öyle bir şey yok. Bir kere estetik oldum onda da başıma sorun geldi. Güzel bir estetik ameliyat olacağım. Artık yenilenme zamanı geldi. Genç görünmem lazım. Kestireceğim yerler var. Sanat camiasının yüzde 50'si kesik mideli. Mide küçültüp kilo vermem lazım" açıklamasıyla gündeme gelmişti.

'2023'te yenileneceğim' diyen Kuşum Aydın dediğini yaptı! Son halini gören gözlerine inanamadı

Yaptırdığı estetik sonrası yüzünden deformasyonlar yaşayan Muharrem Aydın Uğurlular, kilo vermek için bıçak altına yattı.

'2023'te yenileneceğim' diyen Kuşum Aydın dediğini yaptı! Son halini gören gözlerine inanamadı

57 yaşındaki şarkıcı son halini paylaşarak takipçilerine sürpriz yaptı. Kuşum Aydın paylaşımına "Evet zayıfladım ama yolun yarısındayım devam ediyor" notunu düştü.

'2023'te yenileneceğim' diyen Kuşum Aydın dediğini yaptı! Son halini gören gözlerine inanamadı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Kuşum Aydın Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

neon cafe:

Mickey Rourke nin 10 seneki haline benzemiş İnsanlar keşke yaşlarını kabullenerek yaşasalar daha mutlu olurlar. Örnekmi Fatma Girik Yaşlılığı bile güzel di kadının Allah Rahmet etsin

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neon cafe:

Mickey Rourke ye benzemiş

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