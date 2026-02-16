Haberler

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi

Güncelleme:
Bengü ve Serdar Ortaç'ın 2007'de kaydettikleri "Korkma Kalbim" düetinin ilk stüdyo görüntüleri ortaya çıktı. İkilinin gençlik yıllarına ait o anlar, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

  • Bengü ve Serdar Ortaç'ın 2007 yılında birlikte seslendirdiği 'Korkma Kalbim' şarkısının stüdyo kayıt görüntüleri ortaya çıktı.
  • Bengü'nün 2000 yılında çıkan ilk albümü 'Hoş Geldin', Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu'nun prodüktörlüğünde hazırlandı.
  • Bengü'nün 2007 albümü 'Taktik'te yer alan 'Korkma Kalbim' şarkısı, MÜ-YAP Müzik Ödülleri'nden dijital sertifika aldı ve albüm yılın en çok satanları arasında yer aldı.

2000'li yılların en popüler isimlerinden Bengü ve Serdar Ortaç, 2007 yılında birlikte seslendirdikleri "Korkma Kalbim" şarkısıyla müzik listelerini alt üst etmişti. Şarkının çıkışından uzun yıllar sonra, ilk kez stüdyoda kaydedildiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

O dönemin popüler ikilisi, stüdyo anlarıyla nostalji yaşatırken hayranlarını geçmişe götürdü.

Bengü, müzik kariyerine 2000 yılında çıkan ilk albümü Hoş Geldin ile hızlı bir giriş yaptı. Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu'nun prodüktörlüğünde hazırlanan albüm, dönemin dikkat çeken çalışmaları arasında yer aldı.

Ardından 2005'te Bağlasan Durmam, 2007'de ise Taktik albümleri piyasaya çıktı. Taktik albümünde yer alan "Korkma Kalbim" şarkısı, MÜ-YAP Müzik Ödülleri'nden dijital sertifika alırken, albüm aynı zamanda yılın en çok satanları arasında yer aldı.

