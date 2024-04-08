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2 yıl sonra itiraf geldi! Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın'la aşk yaşıyor

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Kendisinin yazıp yönettiği İnci Taneleri dizisiyle ekranlara geri dönen Yılmaz Erdoğan'ın 2 yıldır kendisinden 25 yaş küçük model Cansu Taşkın ile aşk yaşadığı ileri sürülüyor. Yılmaz konuyla alakalı sessizliğini korurken Taşkın'dan ilişki itirafı geldi.

"BİZ KÖTÜ BİR ŞEY YAPMADIK"

Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk olan Cansu Taşkın, "Bu olaylar gerçek mi bir aşk var mı aranızda?" sorusu üzerine Yılmaz Erdoğan ile ilişki yaşadığını itiraf ederek "Gerçek... Haberler doğru. Hiçbir zaman özel hayatımı konuşmadım konuşmamaya da devam. Bunu sosyal medyada ön planda tutmadım. Evet doğru hani haberler, sorduğun için söyleyeyim. Yani sonuç olarak biz kötü bir şey yapmadık arkadaşlar bu çok normal değil mi? Çok girmek istemiyorum o konulara, benim için çok değerli bir insan" dedi.

Cansu Taşkın sözlerinin devamında Yılmaz Erdoğan'ın kullandığı kelimelerle ilgili kendisini düzelttiğini söyledi.

2 yıl sonra itiraf geldi! Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın'la aşk yaşıyor

2 yıl sonra itiraf geldi! Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın'la aşk yaşıyor

2 yıl sonra itiraf geldi! Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın'la aşk yaşıyor

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Magazin

Yılmaz Erdoğan Cansu Taşkın Ünlüler Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Yasef Behar:

Bu adamın hayatı 25 sene daha uzar helal olsun

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Mehmet ŞaFaK:

bunu sen ben yapsak ayiplanir, bunlar yapınca normal karşılanıyor...

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