2.ULUSLARARASI TARSUS FESTİVALİ GÖRKEMLİ BİR AÇILIŞLA BAŞLADI

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Uluslararası Tarsus Festivali” pek çok ünlü konuğun katılımıyla 17 Kasım Cuma günü başladı.

Her yıl farklı bir tema ile yapılan festivale bu yıl 'Şahmeran' ismi verildi. Şahmeran efsanesinin ana yurdu Tarsus'ta yapılan festival; söyleşiler, konserler, sergiler, dans gösterileri, sokak etkinlikleri, gençlik deneyim alanları, kamp alanları, yamaç paraşütü, bisiklet parkurları, talk showlar, çocuk atölyeleri ve üretici kadın stantlarıyla 7'den 70'e herkesi 3 gün boyunca bir araya getirecek.

Görkemli kortej yürüyüşüyle Şahmeran Heykeli önünde başlayan ve tüm şehri saran festival coşkusu 18 ve 19 Kasım günlerinde 11 ülkeden 300'e yakın yabancı misafirin de katılımıyla devam edecek. Festival kortejindeki 11 metre uzunluğunda ki Şahmeran figürü festival kapsamında ait olduğu topraklarda yeniden canlandırıldı.

Açılış gününde Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin gerçekleştirdiği 'Şahmeran Tarsus'ta' gösterisi ise herkesi büyüledi. Mersin Olgunlaşma Enstitüsü ve Girişimci İş Kadınları Derneği de (GİŞKAD) 'Şahmeran Efsanesi' defilesi katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Tüm sokaklarında, caddelerinde, meydanlarında festival ruhunu yaşayan ve yaşatan Tarsus, unutulmaz bir festivale ev sahipliği yapıyor.

Kortej yürüyüşü ve resmi açılış gösterisine katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de açılış konuşmasında festival ile ilgili olarak; Tarsus'a farklı bir atmosfer katmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Festivalin, Tarsus esnafına da çok önemli katkı sunacağını vurgulayan ve Tarsus'u daha güzel yapmak için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Seçer, "Tarsus dünyanın en güzel ve kadim kentlerinden.

Tarsus'un her tarafı tarih, kültür ve dünya tarihinin sembollüleriyle dolu. Tarsus medeniyetler ve uygarlıklar kenti. Bundan sonra da böyle olacak" dedi.

Etem Çalışkan'a Festival Onur Ödülü

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2.Uluslararası Tarsus Festivali kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının yaratıcısı ressam, gazeteci Etem Çalışkan'a festival onur ödülü takdim edildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer' in ödüllü takdim ettiği Etem Çalışkan, "Tarsus'ta olmaktan ve bu festival coşkusunu tüm Tarsus, Mersin halkıyla birlikte yaşamaktan duyduğunu mutluluğu dile getirerek herkese teşekkürlerini iletti."

Gündüzden Geceye Uzayan Festival Ruhu

17 Kasım Cuma günü başlayan 2.Uluslararası Tarsus Festivali ilk gününde birbirinden önemli isimleri ev sahipliği yaptı. Gün boyu dolu dolu bir program sunan festival ilk gününde gerçekleştirdikleri atölye, workshop çalışmalarıyla Nebil Özgentürk, Fırat Neziroğlu, Barış İnce, Kaan Yarman, Cabir Çobanoğlu, Buket Uzuner, Ömer Faruk Yılmaz, Çiğdem Odabaşı ve Haldun Açıksözlü'yü ağırladı.

Festivalin ilk gününde Gürcistan ve Rusya Federasyonu Halk Dans Toplulukları da gösteriler gerçekleştirdi. Tarsus Türk Halk Müziği ve Tarsus Türk Sanat Musikisi Dernekleri de sahnede yerini aldı. Ayrıca festival kapsamında gençlik deneyim alanları, çocuk eğlence ve oyun atölyeleri de Tarsus'un gençlerini ve minik misafirlerini doyasıya eğlendirdi.

Şehrin her yerini saran festival ruhu sanatı da beraberinde şehrin her yerine yaydı. Tüm şehirde açılan mozaik, yağlı boya gibi sanat sergileri halkla buluştu.

Gün boyu ziyaretçileriyle buluşan ekolojik pazarlar, yamaç paraşütü etkinliği, slow food yeryüzü pazarı, bisiklet turu parkuru, üretici kadın stantları ve kent turları da yoğun ilgi ile karşılandı.

Gündüzden geceye uzanan festival ilk gününün kapanışını ise ünlü şarkıcı Simge Sağın ile yaptı. Tüm şehrin katıldığı konser herkese unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.