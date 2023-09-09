2 ay önce evlenen oyuncu Eda Ece, anne oluyor

Yasak Elma dizisindeki "Yıldız" rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve geçtiğimiz haziran ayında basketbolcu Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturan Eda Ece anne oluyor.

1 AYLIK HAMİLE

Muhabir Online'da yer alan habere göre, çiçeği burnunda anne adayı Eda Ece, hamileliğinin daha ilk ayında olduğu için bu süreci gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Yeni sezonda bir projede yer almayan oyuncu, hamilelik sürecini de sakin bir şekilde geçirecek. Bebek heyecanı yaşayan güzel oyuncu hamileliğiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

ŞEVVAL SAM: TEYZE OLUYORUM

Dün akşam ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Eda Ece'nin Yasak Elma'daki rol arkadaşı şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam da hamilelik haberini doğrulayarak "Bizim haberimiz vardı, haber çıkmasını bekliyorduk. Teyze oluyorum, mutluyum" ifadelerini kullandı.