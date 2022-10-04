2 ay önce boşanan Zeynep Bastık, yeni bir aşka yelken açtı

2 ay önce menajeri Tolga Akış ile tek celsede boşanan şarkıcı Zeynep Bastık, gönlünü yurt dışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal'a kaptırdı. İlişkileri sosyal medya hesaplarından yayınladıkları fotoğrafla ortaya çıkan çift, bir aylık ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Geçtiğimiz sene temmuz ayında menajeri Tolga Akış ile nikah masasına oturan Zeynep Bastık, haziran ayında daha evliliğinin birinci senesi dolmadan boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Akış ile evliliğini tek celsede bitiren Bastık, yeni bir aşka yelken açtı.

PAYLAŞIMLAR ELE VERDİ

2. Sayfa'da yer alan habere göre, iki ay önce boşanan şarkıcı, bir aydır yurtdışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin aşkı ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı. İkili aynı ayna karşısında poz vererek peş peş Instagram hesaplarından paylaştı. Çift ilişkilerini şimdilik gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.