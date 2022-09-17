2,5 yaşındaki kızı kansere yakalanan Gamze Erçel sessizliğini bozdu: 2 hafta önce tedaviye başladık

Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Arto, oyuncu Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Mavi'nin kanser tedavisi görmeye başladığını duyurdu. Karnındaki şişlik nedeniyle gittikleri hastanede kızlarının rahatsızlığını öğrenen Gamze Erçel, sosyal medya hesabından konu hakkında açıklama yaptı.

"2,5 YAŞINDAKİ MAVİ KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYOR"

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Arto, Gamze Erçel'in 2,5 yaşındaki kızı Mavi'nin bir süredir kanser tedavisi gördüğünü söyledi. Küçük kızın kanser hastalığıyla mücadele ettiğini söyleyen Arto, "Üzücü bir haber... Hande Erçel'in yeğeni, Gamze Erçel'in kızı Mavi'den. Gerçekten yürek burkan bir haber. Kanser tedavisi maalesef görmeye başladı 2,5 yaşındaki yeğeni Mavi Yıldırım. Karnındaki şişkinlikten dolayı Mart ayında hastaneye gidiyorlar ve maalesef kanser tedavisi görmeye başlıyor. Dualarımız onunla. Nasıl güzel bir kız maşallah. Asıl korkutucu olan şey annede de çıkmış olması. Ünlü bir hastaneye gönderiliyor. Çok hassas bir haber diye paylaşmak istememiştim" dedi.

"TEDAVİ SÜRECİNE BAŞLADIK"

Kızının hastalığını doğrulayan fenomen Gamze Erçel, şunları söyledi: "Bizi merak edenler; bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz. İki hafta önce kızımız Mavi'yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi de gayet iyi. Normalde böyle bir açıklamayı yapmak gibi bir niyetimiz yoktu. Önceden çekimleri yapılmış ve anlaşmamız olan içerikleri paylaşmak dışında pek aktif değildim zaten. Süreci de elimizden geldiğince gizli tutmaya hatta aile büyüklerimize de ufak bir sağlık sorunu yaşıyoruz diyerek tamamlamaktı niyetimiz."

"SÜRECİ SESSİZ ŞEKİLDE ATLATIP GERİ DÖNECEKTİK"

"Fakat çok az kişinin bilmesine rağmen bir şekilde bu konu birilerinin magazin malzemesi haline gelmiş oldu. Şuana kadar hemen hepsi ricamız üzerine haberi kaldırdı. Haberi hiç paylaşmayıp hassasiyet gösteren diğer magazin sayfalarına ayrıca teşekkür ederim. Çünkü en başında dediğim gibi biz bu işi en sessiz, sakin bir şekilde atlatıp tekrar geri dönecektik. Maalesef ipin ucu kaçtı... Destekleriniz ve anlayışınız için teşekkürler."

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