12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi herkesi şaşkına çevirdi

Yetişkin içerik üreticisi Lily Phillips, geçmişte yaptığı "12 saat içinde 1113 erkekle birlikte oldum" açıklamasıyla dünya basınında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Phillips, şimdi ise 2026'ya girerken hayatında yeni bir döneme girdiğini ve önceliklerinin değiştiğini söyledi.

Daily Star'a verdiği özel röportajda konuşan Phillips, çocukluğundan itibaren Hristiyanlıkla iç içe büyüdüğünü anlattı. Ünlü isim, "Her zaman Hristiyandım. Bebekken vaftiz edildim. Çocukluğumuz boyunca kiliseye giderdik ve ailemizde papaz olan biri vardı. Hristiyanlıkla oldukça iç içeydik" ifadelerini kullandı.

PAZAR GÜNÜ YENİDEN VAFTİZ EDİLDİ

Phillips, pazar günü yeniden vaftiz olduğunu belirterek bu adımın kendisi için manevi açıdan önemli olduğunu söyledi. "Pazar günü vaftiz oldum. Gerçekten çok iyiydi. Tanrı'yla ilişkimi yeniden güçlendirmek çok güzeldi çünkü uzun bir süre bu bağ epey sapmıştı" dedi.

"DUA ETMEK İÇİN KİLİSEDE OLMAM GEREKMİYOR"

Yoğun tempo nedeniyle kiliseye düzenli gidemediğini dile getiren Phillips, ibadetini günlük hayatında sürdürdüğünü belirtti. "Kiliseye çok sık gidemiyorum. Daha çok fırsat bulduğumda. Çok yoğundum ve çok seyahat ettim, bu yüzden her zaman mümkün olmuyor" diyen Phillips, "Dua ediyorum. Hayatımda neler olduğuna göre değişiyor ama beş ila on dakika arası olabiliyor. Dua etmek için kilisede olmam gerekmiyor. Bazen geceleri yatakta sohbet eder gibi konuşuyorum" sözleriyle inancını nasıl yaşadığını anlattı.

"YENİ YILDA YETİŞKİN İÇERİKLERE ARA VERECEĞİM"

Phillips, inancındaki canlanmanın kariyerine etkisini soran soruya ise dikkat çeken bir yanıt verdi. Ünlü isim, yetişkin içerik üretiminin artık hayatında eskisi kadar önde olmadığını belirterek, "Kesinlikle geri plana düştü. Hâlâ ne yapacağımı anlamaya çalışıyorum ama 2026'ya girerken diğer şeyleri önceliklendirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.