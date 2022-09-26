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1,5 yaşındaki çocuğun canlı yayındaki görüntülerini gören Demet Akalın, Müge Anlı ve ekibine tepki gösterdi

Magazin Haberleri

Fuhşa zorlanan genç kadın çocuklarını bulmak için başvurduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir evladını buldu. 1,5 yaşındaki çocuğun canlı yayında evden alındığı anları izleyen Demet Akalın ise "O çocuk öyle mi alınır ya delireceğim. Ağlata ağlata çocuğu erkek adamın eline verdiler" diyerek ekibe tepki gösterdi.

Eşiyle ayrıldıktan sonra arkadaşının yanına sığınan genç kadın, 2 çocuğuyla tehdit edilerek fuhuşa zorlandı. Para karşılığında çocuklarını görebilen genç kadın, 6 aydır çocuklarını göremediğini söyleyerek ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

6 AY SONRA BULUNDU

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 1,5 yaşındaki Naime Ceyda, 6 ayın ardından bulundu. Müge Anlı, aldığı bu ihbar sonrasında minik kızı aldırmak için hemen harekete geçti. Canlı yayında minik Naime'yi almaya giden ekibin görüntüsü anbean yayınlandı.

1,5 yaşındaki çocuğun canlı yayındaki görüntülerini gören Demet Akalın, Müge Anlı ve ekibine tepki gösterdi

"DELİRECEĞİM YEMİN EDERİM"

Konserlerinden arta kalan vakitlerini evinde geçiren şarkıcı Demet Akalın ise o anları evinden izledi. Kızlarını bulmak isteyen anne ve babanın olay yerinde olmak yerine stüdyoda olan biteni izlemesine sinirlenen Akalın, Instagram hesabından yayınladığı videoda Müge Anlı ve ekibine tepki gösterdi. 1,5 yaşındaki çocuğu evden alındığı anları yayınlayan şarkıcı, Bunu yayın yapıyorsunuz abi böyle bir şey olabilir mi ya! O çocuk öyle mi alınır ya! Delireceğim yemin ederim gitsin anası alsın o zaman ya! Bırakırken aklı neredeydi? Vallahi delireceğim ya ağlata ağlata çocuğu erkek adamın eline verdiler" diyerek sitem etti.

1,5 yaşındaki çocuğun canlı yayındaki görüntülerini gören Demet Akalın, Müge Anlı ve ekibine tepki gösterdi

1,5 yaşındaki çocuğun canlı yayındaki görüntülerini gören Demet Akalın, Müge Anlı ve ekibine tepki gösterdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Demet Akalın Müge Anlı Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

X Y:

Hayirdir Demet ... gündemden düstün zaten ne is bu simdi? Baska bir konumu bulamadin gündeme cikmak icin

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Onemli Degil:

Naapsin be Demet aAblasi, ulkede Devlet kurumlari yeterince hissedilmediginden dolayi bu teyzemiz de Durumdan Vazife Cikariyor. Sen de benim gibi yap, izleyip de prim verme..

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Arman Usa:

seninkide laf olsun torba dolsunda gundeme cik.!!Hey BENDE BURADAYIM !!!!

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