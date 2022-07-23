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#039;aşka Kapılarımı Kapattım' Demişti... Sevgilisiyle Görüntülendi

Snob Magazin - Magazin
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#039;aşka Kapılarımı Kapattım' Demişti... Sevgilisiyle Görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Aşka kapılarımı kapattım" diyen oyuncu Selin Şekerci, önceki akşam yeni sevgilisi Osman Yalın ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. İşte ayrıntılar...

İş insanı Osman Yalın'a ait olan bir kafede vakit geçiren çift, daha sonra bir kozmetik mağazasına girdi.

Selin Şekerci ve Osman Yalın, bir süre mağazada kaldıktan sonra çıkışta basın mensuplarını görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

El ele gezen ikiliden Şekerci, bir muhabirin "Aşkı buldunuz mu?" sorusu karşısında kendisini gülmekten alamadı.

SELİN ŞEKERCİ KİMDİR?

Selin Şekerci (d. 1 Haziran 1989; Karşıyaka, İzmir ), Türk oyuncudur.

İzmir doğumlu Selin Şekerci'nin babası Arap, annesi Azerbaycan asıllıdır. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir çok tiyatro oyununda yer aldı. Öte yandan yine İzmir'de özel tiyatrolarda ve çocuk oyunlarında oynadı. Kavak Yelleri adlı gençlik dizisiyle televizyon macerası başlayan Şekerci, 3 bölüm Feyza karakterine hayat verdi. Daha sonra İstanbul'a gelerek; dizi-film ve reklamlarda oynamaya başladı.

2012 yılında yönetmenliği Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği Benim İçin Üzülme dizinde Irmak karakterini canlandırmıştır. 2014 yazı itibarı ile başlayan Kaçak Gelinler dizisinin başrollerinden biri olan Şebnem Gürsoy karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 21 Aralık 2015'te başlayan Acı Aşk dizisinde Sude karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 8 Temmuz 2016'da başlayan Rengarenk dizisinde Renk karakterini canlandırmıştır. 2 Mart 2017'de başlayan Çoban Yıldızı dizisinde Zühre karakterini canlandırmıştır. 10 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisinde 14. bölümden itibaren Şirin karakterini canlandırmıştır. 2021'den beri BluTV adlı dijital kanalda, Yeşilçam dizisinin başrol oyuncusudur.

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