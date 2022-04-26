039;arkadaşım' Dedi, Sevgilisi Çıktı!

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde iş insanı Burak Kalfa ile Ortaköy'de bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. İkili, aşk iddiasını yalanlamıştı.

Tayfur ve Kalfa çifti, bu kez Bebek'te el ele objektiflere takıldı.

"YETER ARTIK, BİZİ ÇEKMEYİN!"

Görüntü vermemek için yoğun çaba sarf eden ikiliden Tuğçe Tayfur, "Yeter artık, bizi çekmeyin" diyerek sitemde bulundu.

TUĞÇE TAYFUR KİMDİR?

Tuğçe Tayfur 18 Mart 1988 tarihinde İstanbul'da doğdu. Annesi oyuncu Necla Nazır, babası şarkıcı Ferdi Tayfur'dur. İlköğrenimini Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu'nda, ortaöğrenimini İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi'nde tamamladı.

Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümünü tamamladı. Tuğçe Tayfur,Küçük yaşlarda başladığı müzik eğitimi ile piyano ve keman çalmaya başladı.

TUĞÇE TAYFUR MESLEĞİ NE?

2003 yılında Ferdi Tayfur'un çıkardığı Durun Ayaklarım adlı albümünde Evde Yoktun şarkısının sözlerini yazdı ve bestesini yaptı. Öte yandan babası ile söz ve müziği ortak olan "Ah Akşamlar" şarkıları ile Ferdi Tayfur'un 2004 yılındaki "Bir Demet Gül" albümündeki söz ve müziği Tuğçe Tayfur'a ait olan ait "Elim Kolum Bağlı" ve "Bekle Beni" adlı şarkıları ile Ferdi Tayfur'un 2006 yılındaki"Aşkın Cezası" albümündeki "Denedim Vallahi" adlı şarkısına vokal yaptı.

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