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Zirve için yarıştılar! İşte eylül ayında en çok habere konu olan ünlü isimler

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Zirve için yarıştılar! İşte eylül ayında en çok habere konu olan ünlü isimler

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, eylül ayında en çok habere konu olan ünlü isimleri açıkladı. Kanalındaki yarışmalarla ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı zirvede yer alırken onu yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent takip etti.

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Haber metre, 8 bini aşkın Türk sitesini tarayarak, 2021 Eylül ayında en çok haber konusu olan ünlü isimlerin listesini hazırladı.

Haber metre'nin açıkladığı raporda; Gerek kanalında yayınlanan yarışma programlarıyla gerekse de özel hayatıyla gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı, 6 bin 709 habere konu olarak olarak listenin zirvesine yerleşti. kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile yaptığı yardımlarla ve 2022 yılında Türkiye'den ayrılacağını açıklayan Haluk Levent, 6 bin 288 habere konu olarak listenin 2. sırasında yer aldı.

Zirve için yarıştılar! İşte eylül ayında en çok habere konu olan ünlü isimler

ATV ekranında yayınlanan programında cinayetleri aydınlatan ve kayıpları bulan Müge Anlı da 5 bin haber le listenin 3. sırasına yerleşti. Listenin 4. sırasında ise 3 bin 531 haber le Seda Sayan geliyor. İbo Show'un yanı sıra yıllar sonra konser vermeye başlayan İbrahim Tatlıses ise 3 bin 140 haber le listenin 5. sırasında.

Zirve için yarıştılar! İşte eylül ayında en çok habere konu olan ünlü isimler

Aylar süren çalışmaların ardından hayalini gerçekleştirerek Harbiye Cemil Topuzlu'da konser veren İrem Derici, eylül ayında 3 bin 96 habere konu olarak 6. oldu. Listenin 7'incisi ise 3 bin 60 haber le Selin Ciğerci geliyor. ATV ekranında yaptığı programındaki ilginç olaylarla sık sık gündeme gelen Esra Erol da 2 bin 354 haber le 8. sırada yer buldu.

Zirve için yarıştılar! İşte eylül ayında en çok habere konu olan ünlü isimler

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren güzel oyuncu Demet Özdemir de eylül ayında Esra Erol gibi 2 bin 354 habere konu olarak 9. sırada yer aldı. Listeye 2 bin 349 haber le 10. sıradan giren isim ise oyuncu Serenay Sarıkaya oldu.

Zirve için yarıştılar! İşte eylül ayında en çok habere konu olan ünlü isimler

Haber metre'nin verilerine göre; Hande Erçel 2 bin 284 haber le 11. sırada, Aleyna Tilki bin 745 haber le 12. sırada, Ece Üner bin 675 haber le 13. sırada, Bensu Soral bin 531 haber le 14. sırada, Didem Arslan Yılmaz da bin 133 haber le listenin 15. sırasında yer aldı.

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haluk Levent paylaştı! Acun Ilıcalı'nın yaptığı bağışlar yerini buldu

Haluk Levent paylaştı! Acun Ilıcalı'nın yaptığı bağışlar yerini buldu
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Haber: Zirve için yarıştılar! İşte eylül ayında en çok habere konu olan ünlü isimler - Haberler Magazin
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