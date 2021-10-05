Tutuklanan orkestra ekibinin 'Hayatımızı mahvettin' dediği Bülent Ersoy, suçlamalara yanıt verdi - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tutuklanan orkestra ekibinin "Hayatımızı mahvettin" dediği Bülent Ersoy, suçlamalara yanıt verdi

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Konser vermek üzere KTTC'ye giden Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestrası, koronavirüs belgelerinin sahte çıkması nedeniyle hapis cezasına çarptırılmıştı. Orkestranın üyeleri ise ünlü sanatçıyı "Utanmadan bir de 'servetimi harcayacağım' diyor. Herkesi işinden gücünden etti. 21 kişinin hayatıyla oynadı" diyerek suçlamıştı. Bülent Ersoy'un hesabından yapılan yeni paylaşımda ise bu suçlamalara yanıt verildi.

Konser için KKTC'ye giden Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestrası, PCR testlerinin sahte çıkması nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bir ay hapis cezasına çarptırılan ekibin bir üyesi ise "Diva" lakaplı sanatçıyı suçlayarak "Bülent Ersoy utanmadan bir de 'servetimi harcayacağım' diyor. Herkesi işinden gücünden etti. Devlet memurluğundan etti. Biz sahte bir şey almadık evrak olduğunu dahi bilmiyoruz. Bize sadece 'bu evraklarla içeri gireceksiniz' dedi. Biz ne yaptıklarını nereden bilelim" dedi. Bir başka üye ise "Bu kadar aileyi perişan ettiniz. Bunun ahı çıkacak. 21 kişinin hayatıyla oynadınız. Bize resmen düşman muamelesi yapıyorlar" diyerek öfkesini göstermişti.

Daha önce" Elimin erdiği gücümün yettiğince arkadaşlarımın hep yanlarında oldum ve olacağım da. Türkiye'nin en iyi en büyük avukatlarını görevlendirdim" diyen Bülent Ersoy'un resmi hesabından konuyla alakalı olarak yeni bir paylaşım yapıldı. Ersoy'un avukatının yaptığı açıklamada "Müvekkilem sahne arkadaşlarına destek olmak için sadece insani duygularla onların hem maddi hem de manevi olarak yanında bulunmuş, özgürlüklerine kavuşmaları için olağanüstü bir çaba sarf etmiştir. Ancak kamuoyunun da takdir edeceği üzere müvekkilem ne bir hakim ne de kanun koyucunun kendisidir. Müvekilem verilen hapis kararını en az orkestra arkadaşları kadar derin bir üzüntüyle karşılamıştır." denildi.

Yapılan paylaşımda açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahte PCR testinden dolayı yargılanan orkestra ekibi, konser başına ücret alan, bağımsız çalışan ve müvekkilem gibi birçok sanatçıya da ücret karşılığında hizmet veren bir ekiptir. İlgili orkestra ekibinin hangi şartlarda ve ne şekilde KKTC'ye geldiği konusunda müvekkilemin herhangi bir bilgisi bulunmamaktadır. Zira müvekkilem, ne bir organizatör ne bir pasaport görevlisi ne de PCR testi yapan veya kontrol eden sağlık çalışanıdır. Bu sebeple kamuoyunda müvekkilemi karalamak amacıyla sahneyi paylaştığı müzisyen arkadaşlarının sahte PCR testi yaptırdığı ya da yaptırıldığı iddiasının muhatabı müvekkilemin kendisi değildir. Ancak bu durumu fırsat bilen bir kısım kötü niyetli kişiler sosyal medyadaki asılsız söylemleriyle müvekkilemi münferit olayın nedeni olmakla suçlamaktadırlar. Oysa müvekkilemin bu durumla ilgili hiçbir hukuki bağlantısı bulunmamaktadır.

Tutuklanan orkestra ekibinin 'Hayatımızı mahvettin' dediği Bülent Ersoy, suçlamalara yanıt verdi

Müvekkilem sahne arkadaşlarına destek olmak için sadece insani duygularla onların hem maddi hem de manevi olarak yanında bulunmuş, özgürlüklerine kavuşmaları için olağanüstü bir çaba sarf etmiştir. Ancak kamuoyunun da takdir edeceği üzere müvekkilem ne bir hakim ne de kanun koyucunun kendisidir. Müvekilem verilen hapis kararını en az orkestra arkadaşları kadar derin bir üzüntüyle karşılamıştır.

Tutuklanan orkestra ekibinin 'Hayatımızı mahvettin' dediği Bülent Ersoy, suçlamalara yanıt verdi

İlgili orkestra ekibin almış olduğu cezayı kullanarak kötü niyetle kamuoyunu yanıltmaya çalışan ve müvekkilemin kişiliğie saldırıda bulunan zihniyetleri şiddetle kınıyor, işin aslını ve esasını bilmeden yorum yapan kötü niyetli kişiler hakkında gerekli suç duyurularında bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuyoruz."

Tutuklanan orkestra ekibinin 'Hayatımızı mahvettin' dediği Bülent Ersoy, suçlamalara yanıt verdi

Tutuklanan orkestra ekibinin
Haberler.com - Magazin Haberleri
Emre İliksiz
Haberler.com Haberler.com - Magazin Haberleri
Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti

Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti

 Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Mustafa Keser çileden çıktı: Lafın kötüsü eşeğe söylenir

Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Mustafa Keser çileden çıktı: Lafın kötüsü eşeğe söylenir
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Pınar Deniz Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Fatih Terim Serdar Aziz Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tutuklanan orkestra ekibinin 'Hayatımızı mahvettin' dediği Bülent Ersoy, suçlamalara yanıt verdi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 22:40:27. #1.17#