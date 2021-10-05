Tutuklanan orkestra ekibinin

Konser için KKTC'ye giden Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestrası, PCR testlerinin sahte çıkması nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bir ay hapis cezasına çarptırılan ekibin bir üyesi ise "Diva" lakaplı sanatçıyı suçlayarak "Bülent Ersoy utanmadan bir de 'servetimi harcayacağım' diyor. Herkesi işinden gücünden etti. Devlet memurluğundan etti. Biz sahte bir şey almadık evrak olduğunu dahi bilmiyoruz. Bize sadece 'bu evraklarla içeri gireceksiniz' dedi. Biz ne yaptıklarını nereden bilelim" dedi. Bir başka üye ise "Bu kadar aileyi perişan ettiniz. Bunun ahı çıkacak. 21 kişinin hayatıyla oynadınız. Bize resmen düşman muamelesi yapıyorlar" diyerek öfkesini göstermişti.

"SAHNE ARKADAŞLARINA DESTEK İÇİN OLAĞANÜSTÜ ÇABA SARF ETTİ"

Daha önce" Elimin erdiği gücümün yettiğince arkadaşlarımın hep yanlarında oldum ve olacağım da. Türkiye'nin en iyi en büyük avukatlarını görevlendirdim" diyen Bülent Ersoy'un resmi hesabından konuyla alakalı olarak yeni bir paylaşım yapıldı. Ersoy'un avukatının yaptığı açıklamada "Müvekkilem sahne arkadaşlarına destek olmak için sadece insani duygularla onların hem maddi hem de manevi olarak yanında bulunmuş, özgürlüklerine kavuşmaları için olağanüstü bir çaba sarf etmiştir. Ancak kamuoyunun da takdir edeceği üzere müvekkilem ne bir hakim ne de kanun koyucunun kendisidir. Müvekilem verilen hapis kararını en az orkestra arkadaşları kadar derin bir üzüntüyle karşılamıştır." denildi.

"PCR TESTİ İDDİASININ MUHATABI BÜLENT ERSOY DEĞİLDİR"

Yapılan paylaşımda açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahte PCR testinden dolayı yargılanan orkestra ekibi, konser başına ücret alan, bağımsız çalışan ve müvekkilem gibi birçok sanatçıya da ücret karşılığında hizmet veren bir ekiptir. İlgili orkestra ekibinin hangi şartlarda ve ne şekilde KKTC'ye geldiği konusunda müvekkilemin herhangi bir bilgisi bulunmamaktadır. Zira müvekkilem, ne bir organizatör ne bir pasaport görevlisi ne de PCR testi yapan veya kontrol eden sağlık çalışanıdır. Bu sebeple kamuoyunda müvekkilemi karalamak amacıyla sahneyi paylaştığı müzisyen arkadaşlarının sahte PCR testi yaptırdığı ya da yaptırıldığı iddiasının muhatabı müvekkilemin kendisi değildir. Ancak bu durumu fırsat bilen bir kısım kötü niyetli kişiler sosyal medyadaki asılsız söylemleriyle müvekkilemi münferit olayın nedeni olmakla suçlamaktadırlar. Oysa müvekkilemin bu durumla ilgili hiçbir hukuki bağlantısı bulunmamaktadır.

"KARARI DERİN ÜZÜNTÜYLE KARŞILADI"

Müvekkilem sahne arkadaşlarına destek olmak için sadece insani duygularla onların hem maddi hem de manevi olarak yanında bulunmuş, özgürlüklerine kavuşmaları için olağanüstü bir çaba sarf etmiştir. Ancak kamuoyunun da takdir edeceği üzere müvekkilem ne bir hakim ne de kanun koyucunun kendisidir. Müvekilem verilen hapis kararını en az orkestra arkadaşları kadar derin bir üzüntüyle karşılamıştır.

"BİLMEDEN YORUM YAPAN KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLERE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

İlgili orkestra ekibin almış olduğu cezayı kullanarak kötü niyetle kamuoyunu yanıltmaya çalışan ve müvekkilemin kişiliğie saldırıda bulunan zihniyetleri şiddetle kınıyor, işin aslını ve esasını bilmeden yorum yapan kötü niyetli kişiler hakkında gerekli suç duyurularında bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuyoruz."

Haberler.com - Magazin Haberleri