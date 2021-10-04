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Tarkan'a flaş teklif! Bunu hiç beklemiyordu

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Tarkan'a flaş teklif! Bunu hiç beklemiyordu

Yapımcı Mustafa Uslu, Megastar Tarkan'a Zeki Müren'i canlandırması için teklif götürdü. Tarkan'ın cevabı ne oldu? İşte detaylar...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Pandemiyi ailesiyle Almanya'da geçiren Tarkan'a yapılan film teklifi çok konuşulacak.

Megastar'a bu yıl 24 Eylül'de 25. ölüm yıldönümde anılan sanat güneşi lakaplı efsane şarkıcı Zeki Müren'i canlandırması için teklif yapıldı.

Teklifi yapan isim ise başta Müslüm Gürses olmak üzere biyografi filmleri konusunda başarısını ispat etmiş olan Dijital Sanatlar'ın kurucusu Mustafa Uslu…

Şimdiye kadar gelen tüm film tekliflerini reddeden Tarkan'ın teklif üzerine düşündüğü öğrenildi. Üstelik Zeki Müren'in akrabalarının da Tarkan'ın rolü canlandırmasını çok istediği de belirtildi.

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Haber: Tarkan'a flaş teklif! Bunu hiç beklemiyordu - Haberler Magazin
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