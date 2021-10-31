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Oyuncu Emre Karayel'den 'uçağa yıldırım çarptı' paylaşımı

Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Haberler | Magazin
Oyuncu Emre Karayel'den 'uçağa yıldırım çarptı' paylaşımı

ADANALI oyuncu Emre Karayel, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Adana'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçağa yıldırım isabet ettiğini belirterek, "Ne yalan söyleyeyim, çok korktuk" ifadesini kullandı.

İSTANBUL (DHA) - ADANALI oyuncu Emre Karayel, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Adana'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçağa yıldırım isabet ettiğini belirterek, "Ne yalan söyleyeyim, çok korktuk" ifadesini kullandı.

Bir süre kaldığı Adana'dan İstanbul'a uçakla dönen oyuncu Emre Karayel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, kaza atlattıklarını bildirdi. Karayel, paylaşımında, "Patlama oldu uçakta ve 'yıldırım çarptı' anonsu yaptı kaptan ve başarıyla indirdiler uçağı. Ne yalan söyleyeyim, çok korktuk. Geçmiş oldu" ifadelerini kullandı. Karayel, bindiği uçağın fotoğraflarını da çekerek sosyal medyada paylaştı. Karayel'in paylaşımına çok sayıda takipçisi, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.


Oyuncu Emre Karayel'den 'uçağa yıldırım çarptı' paylaşımı

Oyuncu Emre Karayel'den 'uçağa yıldırım çarptı' paylaşımı

Oyuncu Emre Karayel'den 'uçağa yıldırım çarptı' paylaşımı

Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Magazin Haberleri
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