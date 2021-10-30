Mustafa Üstündağ oğlunun dişini yüzük yaptı
'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde canlandırdığı Muro karakteriyle fenomen olan ve daha sonra filmi çekilen Mustafa Üstündağ, 'Zoraki Misafir' filminin galasında yüzüğüyle dikkat çekti.
Taktığı aksesuarlarla dikkat çeken Mustafa Üstündağ, oğlu Kaan'ın ilk düşürdüğü dişini yüzük yaptırdığını söyledi. Kolyesinin de oğlunun denizden çıkardığı ilk taş olduğunu söyleyen Üstündağ, çocuklarına olan düşkünlüğünden bahsetti.
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