Mustafa Üstündağ oğlunun dişini yüzük yaptı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mustafa Üstündağ oğlunun dişini yüzük yaptı

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Mustafa Üstündağ oğlunun dişini yüzük yaptı

'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde canlandırdığı Muro karakteriyle fenomen olan ve daha sonra filmi çekilen Mustafa Üstündağ, 'Zoraki Misafir' filminin galasında yüzüğüyle dikkat çekti.

Taktığı aksesuarlarla dikkat çeken Mustafa Üstündağ, oğlu Kaan'ın ilk düşürdüğü dişini yüzük yaptırdığını söyledi. Kolyesinin de oğlunun denizden çıkardığı ilk taş olduğunu söyleyen Üstündağ, çocuklarına olan düşkünlüğünden bahsetti.

Mustafa Üstündağ oğlunun dişini yüzük yaptı

Snob Magazin - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title