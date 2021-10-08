İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği olay oldu! Kimse beğenmedi - Haberler Magazin
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İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği olay oldu! Kimse beğenmedi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dün akşam muhteşem bir düğünle İdo Tatlıses ile hayatını birleştiren Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medya kullanıcıları tarafından hiç beğenilmedi. Güzel modelin gelinliği için "Bu kadar güzel bir kız kendini gelinlikle niye bu hale getirmiş" yorumları yapıldı.

Uzun zamandır birlikte olan ve geçtiğimiz yıl ekim ayında nişanlanan Yasemin Şefkatli ile İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, dün akşam görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Düğünde 3 farklı gelinlik giyen Şefkatli, tercihleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü çiftin düğünleri İstanbul Beşiktaş'taki lüks bir otelde gerçekleşti. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in kıydığı nikahta Nejdet Ulucan, Ethem Sancak, Kübra Şefkatli ve Şevket Demir nikah şahidi oldu. Çift, nikah öncesi aileleriyle birlikte objektif karşısına geçti. Ayşegül Şarlı, Sinan Şefkatli, Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses ve Derya Tuna, düğünde birlikte poz verdi.

İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü

Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde en çok konuşulan konulardan biri de Şefkatli'nin gelinliği oldu. Düğünden karelerin sosyal medyaya düşmesiyle gündem olan Şefkatli'nin Özgür Mansur imzalı gelinliği sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Şefkatli'nin güzelliğine övgü yağdıran kullanıcılar, gelinliği de bir o kadar beğenmedi.

İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü

İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü

İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdiİdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi

İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği olay oldu! Kimse beğenmedi
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Haber: İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği olay oldu! Kimse beğenmedi - Haberler Magazin
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