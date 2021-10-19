İbrahim Tatlıses'in düğünde gelini Yasemin Şefkatli'ye taktığı altın kemerin fiyatı belli oldu

Uzun süredir birlikte olan İdo Tatlıses ve Yasemin şefkatli, 7 Ekim'de görkemli bir düğünle evlendi. Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde 3 farklı gelinlik giyen Şefkatli güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Oğlunun düğünü için kesenin ağzını açan İbrahim Tatlıses ise gelinine altın kemer taktı.

ALTIN KEMERİN FİYATI BELLİ OLDU

Düğün sonrası Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Yasemin Şefkatli, Tatlıses'in taktığı altın kemerli bir pozunu da yayınlamayı ihmal etmedi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan altın kemerin tamı tamına 450 bin olduğu ortaya çıktı.

DÜĞÜN İÇİN HİÇBİR MASRAFTAN KAÇINMAMIŞTI

Düğün için hiçbir masraftan kaçınmayan İbrahim Tatlıses'in cebinden çıkan paranın servet değerinde olduğu söyleniyordu.