İbrahim Tatlıses'in düğünde gelini Yasemin Şefkatli'ye taktığı altın kemerin fiyatı belli oldu - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İbrahim Tatlıses'in düğünde gelini Yasemin Şefkatli'ye taktığı altın kemerin fiyatı belli oldu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses ile düğünde çektirdikleri bir fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta en çok dikkat çeken ayrıntı ise Tatlıses'in gelinine taktığı altın kemer oldu. Kesenin ağzını açan İmparator'un gelinine taktığı altın kemerin 450 bin TL olduğu öğrenildi.

Uzun süredir birlikte olan İdo Tatlıses ve Yasemin şefkatli, 7 Ekim'de görkemli bir düğünle evlendi. Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde 3 farklı gelinlik giyen Şefkatli güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Oğlunun düğünü için kesenin ağzını açan İbrahim Tatlıses ise gelinine altın kemer taktı.

ALTIN KEMERİN FİYATI BELLİ OLDU

Düğün sonrası Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Yasemin Şefkatli, Tatlıses'in taktığı altın kemerli bir pozunu da yayınlamayı ihmal etmedi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan altın kemerin tamı tamına 450 bin olduğu ortaya çıktı.

İbrahim Tatlıses'in düğünde gelini Yasemin Şefkatli'ye taktığı altın kemerin fiyatı belli oldu

DÜĞÜN İÇİN HİÇBİR MASRAFTAN KAÇINMAMIŞTI

Düğün için hiçbir masraftan kaçınmayan İbrahim Tatlıses'in cebinden çıkan paranın servet değerinde olduğu söyleniyordu.

İbrahim Tatlıses'in düğünde gelini Yasemin Şefkatli'ye taktığı altın kemerin fiyatı belli oldu

İbrahim Tatlıses'in düğünde gelini Yasemin Şefkatli'ye taktığı altın kemerin fiyatı belli oldu

İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmışİbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış
Yasemin Şefkatli'nin transparan gelinliği ailede kriz çıkardı! Sadece 15 dakika giyebildiYasemin Şefkatli'nin transparan gelinliği ailede kriz çıkardı! Sadece 15 dakika giyebildi
İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği olay oldu! Kimse beğenmediİdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği olay oldu! Kimse beğenmedi
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdiİdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi
İbrahim Tatlıses'in düğünde gelini Yasemin Şefkatli'ye taktığı altın kemerin fiyatı belli oldu

İbrahim Tatlıses'in düğünde gelini Yasemin Şefkatli'ye taktığı altın kemerin fiyatı belli oldu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title