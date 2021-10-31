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Hem yakışıklı hem romantik! Tarkan, eşine olan aşkını böyle haykırdı

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin
Hem yakışıklı hem romantik! Tarkan, eşine olan aşkını böyle haykırdı

Reklam çekimi için bir süreliğine Türkiye'ye gelen Megastar Tarkan, eşiyle boğazdan aşk dolu paylaşım yaptı. Tarkan fotoğrafına "Bir yanımda can Pınar'ım, öte yanımda eşsiz İstanbul boğazı" notuyla hem İstanbul'a hem eşine olan sevgisini dile getirdi.

Pandemi dönemi boyunca Almanya'da olan Tarkan ünlü bir markanın reklam filmi için geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti. İstanbul'un tadını çıkaran Tarkan'a eşi Pınar da eşlik ediyor. Tarkan İnstagram hesabından paylaştığı fotoğrafla aşka geldi.

"CAN PINAR'IM"

Megastar paylaşımına şu romatik notu düştü: "Bir yanımda can Pınar'ım, öte yanımda eşsiz İstanbul boğazı. Dün gece yoktu benden daha bahtiyarı. E bir aşk adamı olarak arada romantik olmazsam olmaz"

Hem yakışıklı hem romantik! Tarkan, eşine boğazda aşkını böyle haykırdı

ERKEK BEBEK BEKLİYORLAR

Tarkan, 2017 yılında hayranı olan Pınar Dilek'le Almanya'da dünyaevine girmişti. Bu evlilikten2018 yılında Liya adında bir kızları dünyaya geldi. Ünlü çift şimdi ise erkek çocuk bekliyor.

Hem yakışıklı hem romantik! Tarkan, eşine boğazda aşkını böyle haykırdı

Hem yakışıklı hem romantik! Tarkan, eşine boğazda aşkını böyle haykırdı

Hem yakışıklı hem romantik! Tarkan, eşine boğazda aşkını böyle haykırdı

Hem yakışıklı hem romantik! Tarkan, eşine olan aşkını böyle haykırdı

Haberler.com - Magazin Haberleri
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
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