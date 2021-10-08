Hadise ilk kez paylaştı

Hadise, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Mehmet Dinçerler'le ilk fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kaan Yıldırım'la ayrıldıktan sonra Dinçerler'le aşk yaşamaya başlayan ve hemen Meksika Tulum'a giden çift, orada ayrı ayrı fotoğraf paylaşmıştı. Daha sonra İstanbul'da görüntülenen ikili, daha sonra Ege'de Mavi Tur yapmıştı. Hadise, sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşarak, aşkını da resmen ilan etmiş oldu. El ele tutuştukları kareyi siyah-beyaz yayınlayan şarkıcı, poza beyaz kalp emojisi koydu. Hadise, fotoğraf paylaşmasına rağmen, sevgilisini takibe almaması dikkat çekti. Hadise'nin geçtiğimiz günlerde Dinçerler'in ailesi tarafından, "İstenmeyen gelin" olduğu iddia edilmişti. Hadise ise geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler'in kardeşi Tuğba Dinçerler'in nişanına çiçek göndermişti.

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