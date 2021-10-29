Gigi Hadid kimdir, nereli? Gigi Hadid kızı kim? Gigi Hadid Zayn Malik ayrıldı mı? Gigi Hadid biyografisi!

Zayn Malik'le 6 yıllık ilişkilerini sonlandırdıklarını açıklayan Gigi Hadid'in hayatı merak konusu oldu. Kız çocukları bulunan ikilinin hayatları magazin gündeminde sık sık yer almakta. Peki, Gigi Hadid kimdir, nereli? Gigi Hadid kızı kim? Gigi Hadid hayatı ve biyografisi nedir? Gigi Hadid Zayn Malik ayrıldı mı? Gigi Hadid mesleği ne? İşte detaylar haberimizde...

GİGİ HADİD KİMDİR?

Jelena Noura "Gigi" Hadid (23 Nisan 1995, Los Angeles), Filistin asıllı Amerikalı model ve oyuncudur.

Hadid, 23 Nisan 1995 yılında Los Angeles, Kaliforniya'da doğdu. Filistinli Mohamed Hadid ve Hollanda asıllı Amerikalı eski model Yolanda Hadid'in kızıdır. Gigi'nin iki küçük kardeşi var: kız kardeşi Bella ve erkek kardeşi Anwar. Gigi'nin baba tarafından 2 üvey ablası (Marielle ve Alana) vardır. Kardeşi Bella da kendisi gibi mankenlik yapmaktadır. Annesi ve babası 2000 yılında ayrıldılar ve annesi 2011 yılında Kanadalı müzisyen, 14 Grammy ödüllü David Foster'la evlendi. Gigi 2013 yılında 18 yaşında Malibu High School'dan mezun oldu ve aynı zamanda üniversitede voleybol takımının kaptanı ve rekabetçi bir at binicisi olmuştur.

Liseden mezun olduktan sonra New York'a taşındı, çalışmalarına ve modellik kariyerine odaklandı. 2013'te The New School'da okudu.

KARİYERİ

Gigi henüz iki yaşındayken ünlü Guess şirketinin "Baby Guess" reklamına çekildi ve mankenlik kariyeri başladı. Küçük yaşlarında Guess'te fotoğraf çekimleri yaptıran Gigi birkaç yıl kariyerine ara verdi ve 2011 yılında geri dönüşüm yaparak IMG Models ajansı ile çalışmaya başladı. 2012 yılında yeniden Guess markasının yüzü seçildi. Şubat 2014'te New York Moda Haftası'nda ilk kez podyuma çıktı ve Desigual markasının gösterisini yaptı. Temmuz 2014'te Tom Ford markasının çekimlerinde olan Hadid, 2015 yılında Pirelli takviminde çekildi. Ocak 2015 yılında, Maybelline markasının elçisi oldu. Hadid VMAN, Elle, Grazia, Cleo, Vogue, Sports, Illustrated, Paper magazine ve Schön! Magazine gibi dergilerde yer aldı. Ocak 2015'te Maybelline'in marka elçisi olmuştur. Mayıs 2015'te Marc Jacobs, Chanel, Michael Kors, Jean Paul Gaultier ve Max Mara defilelerinde boy gösteren Hadid, aynı yılın Ağustos ayında yayınlanan Calvin Harris'in ''How Deep Is Your Love'' klibinde oynamıştır. Kasım 2015'te yakın arkadaşı Kendall Jenner ile Victoria's Secret Fashion Show podyumunda ilk kez yürümüştür.

ÖZEL HAYATI

Hadid Avustralyalı şarkıcı Cody Simpson ile bir ilişki yaşamış fakat çift Mayıs 2014'te ayrılmıştır. Kasım 2014'te tekrar ilişki yaşamışlar ancak Mayıs 2015'te yine işlerinden dolayı ayrılmışlardır. Haziran 2015'te uzun zamandır arkadaşı olan, müzisyen Joe Jonas ile çıkmaya başlayan Hadid, Kasım 2015'te Joe Jonas ile olan ilişkisini bitirmiştir. Ardından yine aynı ay One Direction grubunun eski üyesi Zayn Malik ile çıkmaya başlamıştır. 29 Nisan 2020 tarihinde Gigi'nin Malik'ten 20 haftalık hamile olduğu açıklanmıştır. 23 Eylül 2020'de kız bebekleri dünyaya gelmiştir. Malik ve Hadid ilişkilerini Ekim 2021'de bir kez daha sonlandırdı.

GİGİ HADİD KIZI KİMDİR?

Ünlü model Gigi Hadid ile şarkıcı sevgilisi Zayn Malik, geçtiğimiz yılda ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Bir kızı olan Gigi Hadid ismini tam 4 ay sonra açıklamıştı. Bebeğinin adı ise Khai Hadid Malik'tir.

GİGİ HADİD ZAYN MALİK AYRILDI MI?

ABD'li ünlü model Gigi Hadid ile şarkıcı Zayn Malik ayrıldıklarını açıkladı. Ayrılık sebebinin olarak Malik'in Hadid ailesiyle yaşadığı sıkıntılar olduğu iddia edildi.

TMZ'nin haberine göre Hadid'in annesi Yolanda Hadid, Malik'in kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü.

ZAYN MALİK NE DEDİ?

İddiara yanıt veren Malik, "Yolanda Hadid'e vurduğum yönündeki iddiaları reddediyorum. Kızımın iyiliği için daha fazla detay vermeyi reddediyorum. Umarım Yolanda aile sorunlarının mahremiyet içinde çözülebilmesi için yanıltıcı suçlamalarını yeniden değerlendirir" açıklamasında bulundu.

6 yıldır birlikte olan ikilinin Khai adında bir yaşında bir çocukları bulunurken, velayet konusunda nasıl bir adım atacakları merak ediliyor.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet