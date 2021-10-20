Eşinden boşanan Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eşinden boşanan Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Eşinden boşanan Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, geçtiğimiz aylarda evinde mayolu çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşarak, merkür retrosunun bitmesini kutladı. İşte detaylar...

Nur Fettahoğlu, geçtiğimiz aylarda çektirdiği mayolu fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Siyah mayolu karesini yayınlayan oyuncu, merkür retronun bitmesini kutladı. Dans ettiği andaki poza Fettahoğlu, "Dolunay mı? Retro bitti mi? O zaman dans" notunu düşerek, Dolunay'ın başladığını yazdı.

Kısa sürede Fettahoğlu, binlerce beğeni aldı. Birçok takipçi ise oyuncunun, düzgün fiziğine övgüler yağdırdı. Fettahoğlu, eşi Levent Veziroğlu ile geçtiğimiz yıl boşanmıştı.

Eşinden boşanan Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Songül Karlı makyajsız ev hallerini paylaştı

Songül Karlı makyajsız ev hallerini paylaştı

 Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli pozunu paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı

Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli pozunu paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title