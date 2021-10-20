Eşinden boşanan Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım

Nur Fettahoğlu, geçtiğimiz aylarda çektirdiği mayolu fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Siyah mayolu karesini yayınlayan oyuncu, merkür retronun bitmesini kutladı. Dans ettiği andaki poza Fettahoğlu, "Dolunay mı? Retro bitti mi? O zaman dans" notunu düşerek, Dolunay'ın başladığını yazdı.

Kısa sürede Fettahoğlu, binlerce beğeni aldı. Birçok takipçi ise oyuncunun, düzgün fiziğine övgüler yağdırdı. Fettahoğlu, eşi Levent Veziroğlu ile geçtiğimiz yıl boşanmıştı.

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