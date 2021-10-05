Ece Ronay'a attığı mesajlar ifşa olan Mehmet Ali Erbil, özür diledi
Şarkıcı Ece Ronay'a "Bu gece yanında uyumak istiyorum" diye attığı mesajlar ifşa olan Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tuzağa düştüğünü belirterek "Kendi payıma düşen varsa özür dilerim" dedi.
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 64 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in şarkıcı Ece Ronay'a attığı iddia edilen mesajlar ifşa oldu. Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Ronay, Erbil'in kendisine attığı ses kayıtlarını ve mesajları paylaştı.
Klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil tarafından tacize maruz kaldığını söyleyen Ece Ronay, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Klip sonrası ahlaksızlar her geçen gün level atlayarak büyüdü. Görmezden gelmeye çalıştım, yaşına ve bulunduğu konuma saygımdan sessiz kalmaya çalıştım. Bu paylaşım belki kariyerime ve mesleğime zarar verecek, çünkü kendisi yıllardır bu piyasada olan bir insan. Ama ben susmayacağım çünkü kendimi kandırılmış ve değersiz hissediyorum. Ben düştüm, başkası bu tufaya düşmesin diye bu bir uyarı postudur. Ünlü de olsanız fenomen de olsanız tacizden kaçamıyorsunuz. Yazıklar olsun" dedi.
Paylaşımın kısa sürede gündem olmasının ardından 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Erbil, iddiaları kesin bir dille yalanlayarak telefonunu asistanının kullandığını ve Ronay ile hiç iletişime geçmediğini söyledi.
Daha sonra Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan şovmen, şu ifadeleri kullandı: "Ben istedim ki genç bir ruha destek vereyim. Ama günün sonunda bir Z kuşağının tuzağına düştüm. Mesajlarımı kesip biçip anlamını kaybettirerek yayınlamanın suç olduğunu bilmeyecek kadar cahil olması benim buna sessiz kalacağım anlamına gelmiyor tabi ki. Ben o mesajların tamamını ve daha fazlasını medyaya değil savcılık makamına sunacağım.
Sonuç olarak ben o klipte yer almış olmaktan da adı geçen şahsa verdiğim destekten de çok pişmanım. Ve değerli kamuoyundan hiç kabahatim olmamasına rağmen benim iyi niyetimi kullanıp kirli magazine malzeme yapanlara itibar etmemesini rica ederek kendi payıma düşen bir şey varsa şayet özür diliyorum."