Defne Samyeli'den olay olacak sahne kıyafeti! İzleyenleri adeta büyüledi

Aşk hayatıyla sıkça magazin gündemine konu olan sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, bu kez sahne kıyafetiyle olay oldu.

DERİN YIRTMAÇLI KIYAFETİ BEĞENİ TOPLADI

Eski aşkı Serdar Bilgili'yle ikinci bahar yaşayan Samyeli, verdiği konserlerle de adından söz ettiriyor. İstanbul'da bir mekanda sahne alan Defne Samyeli, sahnedeki performansını sosyal medya hesabından paylaştı. Sahnedeki dansı kadar giydiği derin yırtmaçlı kıyafetiyle de dikkat çeken 48 yaşındaki Samyeli, paylaşımıyla binlerce beğeni geldi.

İşte Defne Samyeli'nin derin yırtmaçlı sahne kıyafeti;



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