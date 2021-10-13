Üç Kuruş'un ilk bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'un İdris Koçovalı'sı Ercan Kesal, ekranlara dönüyor

Son dönemin başarılı oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un buluştuğu, senaryosunda Damla Serim ve Murat Uyurkulak'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki Üç Kuruş dizisinin birinci bölüm tanıtımı yayınlandı.

AKSİYON DOLU SAHNELER NEFES KESTİ

Roman mahallesi Çıngıraklı'da gerçekleşen görkemli düğünün dikkat çektiği tanıtımda Kartal'a (Uraz Kaygılaroğlu) ve Efe'ye (Ekin Koç) dair verilen ilk ipuçları izleyicinin ilgisini artırıyor. Çıngıraklı'nın mafya lideri Kartal ile Organize Şube'de komiser Efe'nin arasındaki gerilim heyecan uyandırırken aksiyon dolu anlar şimdiden nefes kesiyor.

ERCAN KESAL DA KADRODA

Geçtiğimiz sezon sonunda final yapan Çukur'da İdris Koçovalı karakterini canlandıran usta oyuncu Ercan Kesal, Üç Kuruş'la ekranlara dönüyor. Ayrıca Çukur'un Medet'i Mustafa Kırantepe ve Kemal rolündeki Uğur Yıldıran da Üç Kuruş'ta önemli rollerde oynayacak.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNİN KONUSU

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracak.

OYUNCU KADROSU

Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

Haberler.com - Magazin Haberleri