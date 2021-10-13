Üç Kuruş'un ilk bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'un İdris Koçovalı'sı Ercan Kesal, ekranlara dönüyor - Haberler Magazin
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Üç Kuruş'un ilk bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'un İdris Koçovalı'sı Ercan Kesal, ekranlara dönüyor

Haberler.com - Haberler | Magazin

Diziseverlerin merakla beklediği Üç Kuruş dizisinin ilk bölümünün fragmanı yayınlandı. Yakında seyirciyle buluşacak olan dizide; Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Nesrin Cavadzade'nin yanı sıra, daha önce Çukur'da İdris Koçovalı karakterini oynayan Ercan Kesal da yer alacak.

Son dönemin başarılı oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un buluştuğu, senaryosunda Damla Serim ve Murat Uyurkulak'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki Üç Kuruş dizisinin birinci bölüm tanıtımı yayınlandı.

Roman mahallesi Çıngıraklı'da gerçekleşen görkemli düğünün dikkat çektiği tanıtımda Kartal'a (Uraz Kaygılaroğlu) ve Efe'ye (Ekin Koç) dair verilen ilk ipuçları izleyicinin ilgisini artırıyor. Çıngıraklı'nın mafya lideri Kartal ile Organize Şube'de komiser Efe'nin arasındaki gerilim heyecan uyandırırken aksiyon dolu anlar şimdiden nefes kesiyor.

Çukur'un İdris Koçovalı'sı Ercan Kesal, Üç Kuruş dizisiyle ekranlara dönüyor

Geçtiğimiz sezon sonunda final yapan Çukur'da İdris Koçovalı karakterini canlandıran usta oyuncu Ercan Kesal, Üç Kuruş'la ekranlara dönüyor. Ayrıca Çukur'un Medet'i Mustafa Kırantepe ve Kemal rolündeki Uğur Yıldıran da Üç Kuruş'ta önemli rollerde oynayacak.

Çukur'un İdris Koçovalı'sı Ercan Kesal, Üç Kuruş dizisiyle ekranlara dönüyor

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracak.

Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

Üç Kuruş'un ilk bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'un İdris Koçovalı'sı Ercan Kesal, ekranlara dönüyor
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Haber: Üç Kuruş'un ilk bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'un İdris Koçovalı'sı Ercan Kesal, ekranlara dönüyor - Haberler Magazin
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