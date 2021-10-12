Ceren Moray, Nihal Yalçın'a tepkileri gündem olan Tamer Karadağlı'ya fena yüklendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi Nihal Yalçın oldu. Geceye damga vuran olay ise Tamer Karadağlı'nın ödül verdiği Yalçın'a tepkileri oldu. Kısa sürede gündem oturan olayla ilgili bir yorum da şimdilerde Yalancılar ve Mumları dizisinde başrol oynayan Ceren Moray'dan geldi.

"BU TİPLERİ VAR ETMEYE ÇALIŞMAK SADECE BU TOPRAKLARIN İŞİ"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Tamer Karadağlı'yı hedef alan Moray, şunları yazdı: "Sanatsal hiçbir başarısı olmamasının yanı sıra, 'merhaba' dediği anda; vasatlığını sahiplenmek yerine, onu örtmek için en primitif reflekslerle 'ama o terörörö' milliyetçiliği kasıp, magazin magazin dolaşarak bir kadının başını belaya soktuğundan emin olana kadar rahatlamayacak insanlar olduğunu anladığımız tiplere, ülkedeki en önemli sinema ödül törenlerinden birinde ödül verdirmek, bu tipleri itinayla var etmeye çalışmak da sadece bu toprakların işi. Her şey muazzam bir şekilde bu kadar mı yanlış olur, bu kadar olur."

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