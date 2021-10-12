Ceren Moray, Nihal Yalçın'a tepkileri gündem olan Tamer Karadağlı'ya fena yüklendi - Haberler Magazin
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Ceren Moray, Nihal Yalçın'a tepkileri gündem olan Tamer Karadağlı'ya fena yüklendi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Ceren Moray, Nihal Yalçın'a tepkileri gündem olan Tamer Karadağlı'ya fena yüklendi

Oyuncu Ceren Moray, Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın'a ödül verdiği esnada davranışlarından dolayı tepki çeken Tamer Karadağlı'ya yüklendi. Instagram hesabından paylaşım yapan Moray, Karadağlı için "Hıyarlığını ve vasatlığını örtmek yerine primitif reflekslerle bir kadının başını belaya sokmaya devam ediyor" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi Nihal Yalçın oldu. Geceye damga vuran olay ise Tamer Karadağlı'nın ödül verdiği Yalçın'a tepkileri oldu. Kısa sürede gündem oturan olayla ilgili bir yorum da şimdilerde Yalancılar ve Mumları dizisinde başrol oynayan Ceren Moray'dan geldi.

"BU TİPLERİ VAR ETMEYE ÇALIŞMAK SADECE BU TOPRAKLARIN İŞİ"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Tamer Karadağlı'yı hedef alan Moray, şunları yazdı: "Sanatsal hiçbir başarısı olmamasının yanı sıra, 'merhaba' dediği anda; vasatlığını sahiplenmek yerine, onu örtmek için en primitif reflekslerle 'ama o terörörö' milliyetçiliği kasıp, magazin magazin dolaşarak bir kadının başını belaya soktuğundan emin olana kadar rahatlamayacak insanlar olduğunu anladığımız tiplere, ülkedeki en önemli sinema ödül törenlerinden birinde ödül verdirmek, bu tipleri itinayla var etmeye çalışmak da sadece bu toprakların işi. Her şey muazzam bir şekilde bu kadar mı yanlış olur, bu kadar olur."

Ceren Moray, Nihal Yalçın'a tepkileri gündem olan Tamer Karadağlı'ya fena yüklendi

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Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
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Haber: Ceren Moray, Nihal Yalçın'a tepkileri gündem olan Tamer Karadağlı'ya fena yüklendi - Haberler Magazin
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