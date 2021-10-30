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Berk Oktay'ın eski eşi yeni aşkını duyurdu! Aşk yaşadığı isim şaşırttı...

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Berk Oktay'ın eski eşi yeni aşkını duyurdu! Aşk yaşadığı isim şaşırttı...

Ünlü oyuncu Berk Oktay'ın olaylı bir şekilde boşandığı avukat Merve Şarapçıoğlu, yeni aşkını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Şarapçıoğlu'nun sevgilisi ise şaşırttı.

Snob Magazin'in özel haberine göre; Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Berk Oktay'la olaylı bir şekilde boşanan ve dava sürecinde yaptığı açıklamalarla gündem olan Merve Şarapçıoğlu, sevgilisini Instagram'dan açıkladı. Şarapçıoğlu'nun yeni aşkı Demet Akalın'ın eski eşi Oğuz Kayhan... Demet Akalın'la 2006 yılında evlenip, aynı sene boşandığı Oğuz Kayhan'la yeni aşka başlayan Merve Şarapçıoğlu, sevgilisiyle selfie yaptı. Şarapçıoğlu kareye beyaz kalp emojisi koyarak, "Kalbim" diye yazdı. Berk Oktay da Yıldız Çağrı Atiksoy ile evlilik hazırlığında...

Berk Oktay'ın eski eşi yeni aşkını duyurdu! Aşk yaşadığı isim şaşırttı...

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