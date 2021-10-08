Başörtülü pozunu paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti - Haberler Magazin
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Başörtülü pozunu paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanac, sosyal medya hesabından başörtülü bir pozunu paylaştı. Başörtülü fotoğrafıyla ilgili yapılan bir paylaşıma güldüğü için kendisini eleştiren takipçisini ifşa eden Yanac, "Sizin gibi insanlara Allah beyin versin" dedi.

Survivor 2020'de mücadele eden ve başarılı performansıyla adından söz ettiren Ayca Yanac, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Yanac, son olarak başörtülü bir pozunu paylaştığı için gündem oldu.

BAŞÖRTÜSÜ TAKIP POZ VERDİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve 1,3 milyon takipçisi bulunan Aycan Yanac, annesini başörtüsünü takarak ayna karşısında poz verdi. Fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Yanac, "Annemin geldiği çok mu belli?" notunu düştü.

Başörtülü pozunu paylaşan Aycan Yanaç, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti

"ALLAH BEYİN VERSİN"

Sevilen isim, daha sonra takipçilerinin kendisine yaptığı photoshoplu fotoğrafı paylaşarak güldü. Ancak Yanac'ın başörtülü fotoğrafına gülmesi bazı takipçilerini kızdırdı. Bir takipçisinden gelen "Neden ahaha? Hicab komik bir şey mi?" mesajını ifşa ederek tepki gösteren Yanac, "Ben ne gülüyorum siz ne anlıyorsunuz. Arkadaşlar bırakın şu negatifliği. Sizin gibi insanlara Allah beyin versin" dedi.

Başörtülü pozunu paylaşan Aycan Yanaç, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti

Başörtülü pozunu paylaşan Aycan Yanaç, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti

Başörtülü pozunu paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: Başörtülü pozunu paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti - Haberler Magazin
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