Aşka gelen İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Uzun süredir kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk yaşayan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından sevgisiyle el ele bir pozunu paylaştı.
İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses ile kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'nın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Uzun süredir birlikte olan çiftten bir romantik poz da geldi.
EL ELE POZ VERDİLER
Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan İbrahim Tatlıses, hikaye kısmında sevgilisiyle el ele tutuştuğu bir kareyi yayınladı. Sanatçı paylaşımına da "Deniz kenarında bazı evler vardır ya lebi derya. Bizimki de lebi orman" notunu ekledi. Tatlıses ve sevgilisinin pozu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.
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