Aşka gelen İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses ile kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'nın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Uzun süredir birlikte olan çiftten bir romantik poz da geldi.

EL ELE POZ VERDİLER

Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan İbrahim Tatlıses, hikaye kısmında sevgilisiyle el ele tutuştuğu bir kareyi yayınladı. Sanatçı paylaşımına da "Deniz kenarında bazı evler vardır ya lebi derya. Bizimki de lebi orman" notunu ekledi. Tatlıses ve sevgilisinin pozu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

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