Madencilik Sektörünün Temsilcileri, Vali İlhami AKTAŞ'ı Ziyaret Ettiler

Madencilik sektörünü temsil eden sivil toplum kuruluşlarının başkanları, Vali İlhami AKTAŞ'ı makamında ziyaret ettiler.

Madencilik sektörünü temsil eden sivil toplum kuruluşlarının başkanları, Vali İlhami AKTAŞ'ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Naci Tülek, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali Emiroğlu, Agrega Üreticileri Birliği Başkanı Şevket Koruç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan, Yurt Madencilik Geliştirme Vakfı Başkan Yardımcısı Dündar Ergünal ve Arge Üreticileri Birliği Genel Sekreteri Çağrı Tanım ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Yapılan görüşmelerin ardından Vali İlhami AKTAŞ, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre